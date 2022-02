Domantas Sabonis en lune de miel aux Kings

Après cinq saisons dans l’Indiana, et une année rookie dans l’Oklahoma, Domantas Sabonis a finalement fait ses valises pour la Californie dans un échange qui n’a laissé personne indifférent dans le petit monde de la NBA.

Décrié par de nombreux spécialistes qui y voient une nouvelle faute professionnelle de la part des Kings, cet échange a cependant démarré sur une note des plus positives mercredi soir, avec la victoire des Kings sur les Wolves (132-119) face à un public à nouveau vibrionnant, et surtout une démonstration de basket de la part de l’intérieur balte qui termine à 22 points, 14 rebonds et 5 passes décisives !

« Depuis ma première seconde en NBA, j’ai appris à mes dépens que la NBA est un business. Je me suis fait échanger le soir de la Draft, et un an plus tard, j’étais encore échangé », a souri Domantas Sabonis. « J’essaye de me trouver une maison où je me sentirais aimé… et j’ai le sentiment que je pourrais la trouver ici. »

Fraichement débarqué dans la capitale californienne, il n’a même pas eu le temps de s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers, mais son sens du jeu a parlé pour lui. À l’image de cette passe de alley-oop pour la conclusion puissante de Chimezie Metu, ou cet autre caviar bien senti pour Harrison Barnes tout seul sous le cercle.

De’Aaron Fox dans les bras de Domantas Sabonis

Une autre image tout à fait symbolique était la longue accolade entre De’Aaron Fox et Domantas Sabonis à la fin du match. Les deux hommes, appelés à devenir les deux hommes forts du nouveau projet des Kings, ont démarré du bon pied, avec une alchimie qui semble plutôt prometteuse.

« Les nouveaux ont énormément apporté sur ce match », a apprécié Alvin Gentry. « Tous les joueurs qui sont entrés en jeu ont fait quelque chose de très bien pour l’équipe. On a bien partagé le ballon et on a eu une bonne circulation de la balle. J’ai simplement trouvé qu’on avait développé un rythme qui a bien tenu tout le match. »

En attendant de voir les retombées à long terme de cet échange qui a envoyé Tyrese Haliburton et Buddy Hield dans l’Indiana, les Kings profitent de cette lune de miel avec leurs trois nouveaux arrivants.

« Ça a été 36 heures de folie depuis l’annonce de l’échange. C’est un nouveau départ pour moi et c’est excitant », conclut le fils d’Arvydas. « On veut être ici [avec Justin Holiday et Jeremy Lamb], je veux être ici. Les fans ont été incroyables. Je ne sais pas encore trop quoi dire, je suis encore sous le choc. [Hier] était une très bonne journée. »