Dévoilée dans des conditions rocambolesques entre les déclarations initiales de Kyrie Irving sur la chaussure et son absence du début de saison en raison de son choix de ne pas se faire vacciner, la Kyrie 8 commence à émerger.

Nike a mis le paquet en faisant le plein de coloris, comme cette nouvelle version baptisée « Man Machine » dont le rendu est plutôt intéressant.

La tige en mesh et en cuir grainé blanc est assortie d’une bande en gris chiné à l’avant. Les attaches principales des lacets en noir brillant ainsi que les touches de rouge présentes à l’intérieur de la languette et sur le logo de Kyrie Irving au niveau du talon complètent l’ensemble.

Le coloris « Man Machine » de la Kyrie 8 annoncé à 130 dollars ne dispose pas encore d’une date de sortie.

(Via SneakerNews)

—

