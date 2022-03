Bogdan Bogdanovic plus efficace en sortant du banc des Hawks

Bogdan Bogdanovic a disputé un peu moins de 300 matches NBA depuis son arrivée en 2017, dont 151 en tant que titulaire. Autrement dit, que ce soit à Sacramento ou à Atlanta, il s’est habitué à passer régulièrement du cinq majeur au banc de son équipe. Cette saison avec les Hawks, il a disputé ses 20 premiers matches aux côtés de Trae Young et des autres titulaires. Avec un résultat mitigé d’à peine 12 points de moyenne.

À son retour fin janvier, après plusieurs semaines de va-et-vient avec l’infirmerie (genou, cheville), Nate McMillan a préféré garder sa confiance en Kevin Huerter qui avait récupéré le poste vacant.

Une formule payante selon le coach qui apprécie « l’agressivité » du Serbe. « Jouer avec le second cinq lui permet d’avoir un peu plus le ballon en main. En le sortant du banc, on a pu le mettre en valeur », juge ainsi l’ancien technicien des Pacers.

Qu’il soit titulaire ou non a peu d’impact sur son temps de jeu moyen (environ 29 minutes). En tant que remplaçant, Bogdan Bogdanovic marque toutefois plus (16 points contre 12.2 comme titulaire) avec une meilleure adresse. Sur ses 14 dernières sorties, il tourne ainsi à 17 points de moyenne (47% aux tirs dont 41% à 3-points), 4 rebonds et 4 passes décisives. En février, seul Tyler Herro a fait mieux que lui dans la ligue en « scoring » venu du banc.

Davantage le ballon en main

L’intéressé remarque lui aussi qu’en ne démarrant pas, il joue davantage de « pick-and-roll ». « Je joue plus avec le ballon, et pas seulement sans. Dans ma carrière, je n’ai jamais été qu’un shooteur, donc c’est mieux. »

Plus tôt dans la saison, il assurait ne s’être jamais vraiment préoccupé de ce statut titulaire/remplaçant. Priorité à la victoire. « Si le coach pense que cela peut nous faire gagner le match, alors je ferais tout ce qu’il faut », formulait l’ancien joueur des Kings, évoquant toutefois une notion de « sacrifice ».

L’an dernier, Bogdan Bogdanovic avait déjà connu une montée en puissance personnelle qui avait participé au redressement des Hawks. Après le All-Star Game, il avait ainsi tourné à 19 points de moyenne, contre 9 auparavant. Mais l’ajustement de son rôle dans l’équipe s’était fait dans le sens inverse : l’arrière avait démarré sur le banc avant d’être propulsé dans le cinq majeur.

Peu importe finalement car comme Danilo Gallinari, dans une situation similaire à la sienne, le résume bien, Bogdan Bogdanovic reste « un super attaquant donc on sait qu’une fois entré en jeu, on doit jouer sur lui. On sait que plus il a le ballon en main, plus il y a de chances que de bonnes choses se produisent. »