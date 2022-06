WNBA | Le New York Liberty lourdement sanctionné après avoir utilisé des avions privés pour ses joueuses

Pour des raisons d’équité sportive, la WNBA interdit à ses franchises d’utiliser des avions privés pour les déplacements. Certains propriétaires seraient prêts à dépenser de l’argent pour cela, quand d’autres ne le pourraient ou ne le voudraient pas. Ainsi, des équipes seraient favorisées par rapport aux autres.

Joe Tsai, le propriétaire des Nets en NBA et du New York Liberty en WNBA depuis 2019, a pourtant décidé de mettre à disposition un avion privé pour la franchise durant toute la seconde partie de la saison passée, et notamment pour un déplacement en Californie, à Napa.

L’arrière Jazmine Jones s’était alors félicitée d’avoir un patron qui avait traité les joueuses « comme une équipe NBA », quand sa coéquipière Sabrina Ionescu s’était demandée si tout cela était bien autorisé…

Car Joe Tsai avait contacté la WNBA en septembre 2021 pour proposer, de manière informelle avant d’afficher clairement ses intentions en octobre 2021 sur Twitter, que les avions privés deviennent l’option par défaut pour les voyages en WNBA durant quelques temps. Mais la majorité des propriétaires n’était pas convaincue : certains pensaient que les joueuses allaient s’habituer à ce nouveau « luxe » et ne plus vouloir revenir en arrière au besoin, quand d’autres estimaient qu’elles attendaient d’abord des hausses de salaires.

Le propriétaire du New York Liberty n’a pas attendu la réponse de la ligue pour offrir un avion privé à ses joueuses pendant plusieurs semaines et jusqu’aux playoffs.

Une amende d’un million ramenée à 500 000 dollars

Mais une personne a informé la WNBA, alors que plusieurs dirigeants se posaient des questions sur les déplacements du Liberty, et la ligue a réagi en infligeant une amende d’un million de dollars à Joe Tsai et à New York, et en expulsant Oliver Weisberg, un dirigeant du Liberty, des instances de la ligue, explique Sports Illustrated.

Une sanction qui a été ramenée à 500 000 dollars, après un accord passé directement entre la patronne de la ligue, Cathy Engelbert, et Joe Tsai.

« L’accent mis sur l’objection à de meilleures conditions de voyage semble aller à l’encontre de l’esprit de ce que la ligue essaie de réaliser sous la direction de la patronne de la WNBA, Cathy Engelbert », a écrit Oliver Weisberg, en septembre, à Jamin Dershowitz, le conseiller juridique de la WNBA. « Nous ne pouvons pas commencer à parler d’équité entre les deux sexes avant d’avoir résolu certains problèmes urgents qui ont fait peser des charges supplémentaires sur la santé et le bien-être des joueuses de la WNBA. Dans l’esprit d’améliorer les conditions de travail de nos athlètes féminines, nous sommes fermement convaincus que les équipes de la WNBA devraient être autorisées à organiser des voyages conformes au fait qu’elles sont des athlètes professionnelles. »

Nul doute que ce sujet de l’utilisation des avions privés à la place des vols commerciaux va revenir sur le tapis en WNBA, car il est présent dans l’actualité de la ligue depuis plusieurs années maintenant, et encore plus avec l’arrivée des 75 millions de dollars prévus pour renforcer financièrement la ligue.

« Les voyages en avion privé représentent, dans le monde du sport, une sorte de confirmation, de réussite », explique Sue Bird, légende de la WNBA, qui repart pour une saison de plus à 41 ans. « Cela veut dire que votre ligue a tellement de succès qu’elle a les finances pour des vols privés, qui sont très chers. Des entreprises qui permettent des vols comme ça, à droite et à gauche, ne courent pas les rues. Donc c’est un indicateur de succès financier. »