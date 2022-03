James Harden ne fait pas d’ombre à Tyrese Maxey

L’arrivée de James Harden à Philadelphie allait-elle perturber Tyrese Maxey ? La question pouvait se poser, et après deux matches, la réponse est simple : non. Mieux encore : le jeune joueur des Sixers semble libéré.

Pour deux raisons. D’abord parce que, comme les défenses sont logiquement concentrées sur le MVP 2018 et sur Joel Embiid, il a plus d’espace pour s’exprimer. Ensuite parce que l’ancien scoreur de Houston et Brooklyn a pris la mène et ainsi permis à Tyrese Maxey de se décaler au poste d’arrière, sa position naturelle.

« Il est de retour chez lui en quelque sorte, si on voit les choses comme ça », commente Doc Rivers pour l’Inquirer. « Il a joué à ce poste toute sa vie. Donc il est forcément très à l’aise quand il joue comme ça. »

Complémentaire de James Harden

Tyrese Maxey n’a plus à diriger les Sixers, à s’occuper de distribuer la gonfle. Il est dans un rôle plus direct et tranchant. Cela se traduit en chiffres avec 24.5 points de moyenne à 66% de réussite au shoot et 62% à 3-pts sur ses deux premières rencontres disputées aux côtés de James Harden.

« J’ai du Q.I. basket et je sens le jeu », analyse-t-il, après avoir été meneur pendant 51 matches. « J’ai quasiment toujours joué avec le ballon depuis que je suis gamin. Après, plus jeune, j’ai aussi joué avec des joueurs qui pouvaient porter la balle. Je peux évoluer avec ou sans ballon. Je suis fier de pouvoir faire les deux. »

L’arrière de 21 ans sait aussi qu’il pourrait toujours rendre des services à la mène, si « The Beard » n’est pas là.

« Je sais que, quand James ne sera pas sur le parquet, j’aurai probablement la balle dans les mains. Je devrai alors faire le jeu pour moi et pour les autres » conclut-il.