Miami écrase Chicago dans le combat des chefs à l’Est

Jamais deux sans trois pour Miami. Comme en novembre puis en décembre, le Heat a effectivement imposé sa loi contre les Bulls (112-99).

Un succès autoritaire de la part des hommes d’Erik Spoelstra, en contrôle durant toute la partie, puisqu’ils n’ont pas mis bien longtemps pour compter une dizaine de points d’avance. Avant de plier l’affaire dans le troisième quart-temps, afin de virer à +20 et de tranquillement gérer la fin de rencontre.

Face à cette équipe de Chicago méconnaissable, car étouffée offensivement, la franchise floridienne s’est appuyée sur les solides performances de Tyler Herro (20 points, 6 rebonds et 5 passes), Gabe Vincent (20 points), Jimmy Butler (15 points, 7 rebonds et 4 interceptions) ou encore Bam Adebayo (15 points, 7 rebonds et 5 passes) pour signer sa quatrième victoire de rang.

Quant aux coéquipiers de DeMar DeRozan, qui voit sa série de matchs à 30+ points toucher à sa fin, ils concèdent là un deuxième revers d’affilée contre un cador de la ligue.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Miami assoit sa domination à l’Est. Deux matchs : tel est l’écart qui existe désormais entre le Heat et les Bulls, au sommet de leur conférence. À domicile, la franchise floridienne a tenu son rang, s’en remettant d’abord à sa défense pour très vite prendre les commandes, avec un terrible « run » de 23-5 dans le premier quart-temps. Un 17-7 lui a ensuite permis de s’envoler au score d’entrée de deuxième acte, jusqu’à ce que Chicago ne recolle sous les 10 points d’écart avant la pause. Sauf que le troisième quart-temps fut cinglant (36-21) et c’en fut beaucoup trop pour les joueurs de l’Illinois, contraints d’agiter rapidement le drapeau blanc.

— Chicago asphyxié. « De l’air ! » : voilà ce qu’ont probablement dû se dire les coéquipiers de DeMar DeRozan, pendant et après la rencontre. Face à la 6e meilleure défense du pays, les Bulls n’ont ainsi pas fait le poids, en raison d’attaquants incapables de prendre à défaut leurs différents défenseurs. Et ça a commencé dès le premier quart-temps, puisque Jimmy Butler et les siens ont provoqué 7 pertes de balle, alors que les 3-pts ne sont pas tombés dedans de la soirée (voir plus bas). Ensuite, l’étreinte n’a jamais été réellement desserrée, facilitant forcément la tâche des joueurs de South Beach.

— Gabe Vincent, la surprise du chef. Sans Kyle Lowry, c’est le surprenant Vincent qui a été appelé à démarrer à la mène pour Miami. Et le joueur américano-nigérian a brillamment assuré l’intérim, dynamitant la défense des Bulls à coup de paniers à 3-pts et dans la peinture. Décomplexé, l’habituel remplaçant floridien a ainsi profité des bons décalages de Jimmy Butler, Tyler Herro ou encore Bam Adebayo pour sanctionner ses adversaires presque à chaque fois, livrant à l’arrivée l’une de ses meilleures sorties de la saison.

LES TOPS/FLOPS

✅ Le trio Butler/Herro/Adebayo. Kyle Lowry absent, le Heat avait besoin que ses trois autres patrons assurent. Mission accomplie pour Jimmy Butler, Tyler Herro et Bam Adebayo qui, sans forcer, ont tranquillement guidé les leurs vers ce succès de prestige. Dans le premier quart-temps, Butler a d’abord montré l’exemple en attaque et en défense, pour lancer Miami. Ensuite, entouré des autres remplaçants floridiens, c’est Herro qui a pris le relais dans le deuxième acte, pour consolider l’avance de son équipe. Avant qu’Adebayo ne finisse le travail dans le troisième quart-temps, avec des dunks puissants et autoritaires. #Collectif.

✅ Ayo Dosunmu. Le rookie de 22 ans a été la seule satisfaction des Bulls aujourd’hui. Auteur de 18 points et 5 passes, il a longtemps surnagé pour son équipe, lui permettant de trouver la faille à plusieurs reprises offensivement quand DeMar DeRozan, Zach LaVine et Nikola Vucevic restaient muets (ou quasiment muets). Toujours à fond, toujours combatif et toujours volontaire, en plus d’être désormais plus entreprenant en attaque, Dosunmu continue —malgré la défaite— de cimenter sa place dans l’une des deux « All-Rookie Teams » de la saison…

⛔ Les shooteurs de Chicago. Après trois quarts-temps, soit le temps qu’il a fallu au Heat pour tuer le match, les Bulls affichaient un horrible 3/21 à 3-pts (pour un 7/29 à l’arrivée). Difficile, dans de telles conditions, d’espérer quoi que ce soit d’autre qu’une fessée, contre un gros poisson de la conférence Est. Zach LaVine, DeMar DeRozan, Nikola Vucevic ou encore Coby White : personne n’était en réussite de loin, excepté Ayo Dosunmu. Une aubaine pour Miami, qui a ainsi pu manoeuvrer bien plus facilement l’attaque des hommes de Billy Donovan.

LA SUITE

Miami (41-21) : déplacement à Milwaukee, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00).

Chicago (39-23) : déplacement à Atlanta, dans la nuit de jeudi à vendredi (01h00).