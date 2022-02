Un billet du premier match NBA de Michael Jordan vendu 468 000 dollars

S’il n’avait pas fait des recherches après avoir lu un article dans la presse, Mike Cole serait passé à côté d’une fortune. Pour comprendre cela, il faut remonter très en arrière, il y a plus de 37 ans. Ce directeur des admissions d’une université était étudiant depuis quelques semaines, en octobre 1984.

Un ami de sa famille travaille pour les Bullets, ancêtres des Wizards, et lui offre deux billets pour le début de saison de Washington, le 26 octobre 1984 à Chicago. Personne ne semble intéressé pour accompagner Mike. Il faut dire qu’à l’époque, même si un rookie du nom de Michael Jordan vient d’arriver, les Bulls ne font pas rêver.

Mike Cole décide donc d’y aller seul. Il récupère les deux billets à l’entrée du Chicago Stadium. Il utilise un des tickets pour entrer, le jette ensuite et place le second dans sa poche de chemise. Puis il garde ce qui deviendra un morceau d’histoire dans un dossier, avec d’autres billets de rencontres sportives.

Les années et les décennies passent, alors que le billet voyage au fil des déménagements. Puis, en décembre dernier, Mike lit qu’un billet du premier match de Michael Jordan a été vendu 264 000 dollars. Il se rappelle ainsi qu’il en possède un, qui plus est assez unique, puisqu’il n’a jamais été utilisé et demeure entier.

« Je suis un énorme fan de sport et je garde toujours les billets comme des souvenirs du bon vieux temps », raconte-t-il à Yahoo! Sports. « Avant ce jour-là, si on m’avait proposé 500 dollars pour ce billet, sans doute que j’aurais accepté. Ce n’était pas une stratégie d’attendre aussi longtemps. Je ne savais pas qu’un marché existait pour de tels billets. »

Mike Cole envoie alors des courriels à plusieurs organismes chargés de vente aux enchères, en racontant son histoire avec une photo du billet. Évidemment, dans les minutes qui suivent, il reçoit des coups de téléphone.

Une vente est ensuite organisée et ce collectionneur amateur peut suivre en direct les enchères. Dès qu’il actualise sa page, il voit que le prix a encore augmenté, parfois de plusieurs milliers de dollars. Finalement, ce petit bout de papier qu’il pensait, pourquoi pas, céder contre 500 dollars est vendu… 468 000 dollars !