Dennis Schroder, le vieux sage des Rockets

Même s’il n’est pas une priorité pour les Rockets, qui veulent surtout faire jouer et progresser les jeunes pousses de la franchise, Dennis Schroder est bien utile depuis son arrivée dans le Texas.

Kevin Porter Jr. a manqué trois rencontres sur cinq depuis que l’Allemand a été transféré, et finalement, l’ancien sixième homme d’Oklahoma City jouit d’un temps de jeu assez épais avec 30 minutes de moyenne.

Dans la courte défaite contre les Clippers, titulaire, il a disputé 38 minutes et n’est pas passé loin d’un triple-double, avec 11 points, 10 passes et 8 rebonds.

« Je n’ai jamais réussi un triple-double », rappelle-t-il pour le Houston Chronicle. « Cela aurait été génial si on avait gagné et si j’avais réussi mon triple-double. Mais dès qu’on perd, ça ne compte plus. Je suis un compétiteur, je veux gagner tous les matches. »

« On a besoin que quelqu’un livre des critiques constructives et nous aide à faire les bons choix »

Le souci, c’est que Dennis Schroder n’a pas encore connu la victoire avec sa nouvelle équipe puisque les Rockets sont sur neuf défaites d’affilée… En attendant de briser cette série noire, l’ancien joueur d’Atlanta ou de Los Angeles tente d’apporter son expérience.

« J’essaie d’être un leader », confie le meneur de jeu. « Je vois Jalen Green et ces jeunes qui font un excellent boulot, qui travaillent et apprennent. J’essaie simplement de leur montrer ce que j’ai connu depuis neuf saisons. Dès que je parle, ils m’écoutent. On a fait des progrès ces derniers jours et semaines. On doit continuer, on a beaucoup de potentiel et c’est une équipe qui veut écouter et changer. »

Ce leadership est davantage visible et bruyant que celui d’Eric Gordon, toujours très professionnel et exemplaire mais peu loquace. Dennis Schroder, lui, prend la parole au sein de l’effectif, comme Chris Paul a pu le faire au Thunder quand les deux hommes ont partagé une saison ensemble, en 2019/20.

« C’est un grand joueur, il a évolué dans de fortes équipes », explique Garrison Mathews. « J’aime le fait qu’il joue dur, qu’il soit compétitif. Il n’a pas peur de donner son avis, ce qui est nécessaire ici. On a besoin que quelqu’un livre des critiques constructives et nous aide à faire les bons choix. »

« C’est un vétéran. Il en a vu d’autres, il a joué des grands matches, des séries de playoffs », se réjouit de son côté Stephen Silas. « On le remarque pendant les matches, il met les joueurs sur la même longueur d’ondes. On le voit, pendant les lancers-francs adverses, parler aux joueurs dans la raquette, afin de s’assurer que tout le monde est bien organisé. Ça aide de faire ça. »