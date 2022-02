Le retour de Kyrie Irving au Barclays Center plus compliqué que prévu ?

Alors que le nouveau maire de New York, Eric Adams, expliquait vouloir lever les restrictions sanitaires liés au Covid-19, Kyrie Irving expliquait voir « la lumière au bout du tunnel » et les Nets soufflaient.

Hier, l’édile de « Big Apple » a ainsi annoncé que le pass vaccinal serait normalement levé la semaine prochaine.

« Les chiffres du Covid-19 dans la ville de New York continuent de baisser » a ainsi tweeté Eric Adams. « Tant que nos indicateurs montrent un faible niveau de risque et que nous n’avons pas de surprises cette semaine, le lundi 7 mars, nous supprimerons également les exigences de vaccination pour Key2NYC, soit pour les restaurants intérieurs, les centres de fitness et les lieux de divertissement. »

Kyrie Irving sera-t-il autorisé à jouer au Barclays Center à partir du 7 mars ? C’est ce que tout le monde a d’abord pensé, mais c’est en fait plus compliqué que ça…

Car si le pass vaccinal pour accéder aux restaurants, aux salles de sport et aux lieux de divertissement va être levé, il y en a un autre qui s’impose pour les employés des entreprises privées qui opèrent depuis New York, comme les Nets. Et Eric Adams n’a rien annoncé concernant cette obligation vaccinale des grandes firmes de « Big Apple ».

En clair, Kyrie Irving pourrait désormais être autorisé à venir au Barclays Center en tant que spectateur… sans toutefois pouvoir y jouer.