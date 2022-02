À Chicago, Tristan Thompson se voit comme le chaînon manquant

Transféré des Kings aux Pacers dans l’échange impliquant Tyrese Haliburton et Domantas Sabonis, Tristan Thompson va finalement porter le maillot des Bulls jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants ont même utilisé leur « bi-annual exception » pour le signer, et l’intéressé sera la doublure de Nikola Vucevic pour apporter son expérience de champion NBA.

« Mike Brown m’a toujours dit : ‘Tu veux être un joueur qu’un coach puisse intégrer dans n’importe quel scénario’. Quand des coaches dessinent des systèmes pour vous, des choses taillées sur mesure pour que vous ayez du succès, c’est difficile. Peu d’équipes peuvent les utiliser. Alors que moi, j’ai créé ma niche en NBA comme joueur qu’on peut simplement faire rentrer en jeu. »

« Il fait partie de ces gars qui ont été au service du collectif pendant toute leur carrière »

Le « role player » de base, pas très doué en attaque, mais qui fera tout le sale boulot.

« Je suis un gars qui se donne à fond chaque soir. Un peu comme les joueurs de la vieille école. Je fais tout ce qu’il faut pour gagner », poursuit Tristan Thompson. « Qu’il s’agisse de poser des écrans, de plonger pour récupérer des balles perdues, de finir près du cercle. Je fais tout ce dont mon équipe a besoin pour gagner, c’est tout ce qui compte. Donc je pense que je vais bien m’intégrer dans ce groupe. »

Présent à la conférence de presse, Billy Donovan le connaît très bien puisqu’on a appris qu’il avait tenté de le signer à Florida à la sortie du lycée.

« Je l’ai vu jouer au lycée, puis j’ai évidemment suivi sa carrière. J’ai toujours admiré son esprit de compétition et sa ténacité » confie le coach de Chicago. « Il y a beaucoup de choses de l’ombre qu’il a faites au cours de sa carrière et qui ont un impact sur la victoire. Sa capacité à parler et à communiquer est vraiment impressionnante. Son physique autour du panier, la défense, les écrans. Souvent, les gars n’obtiennent pas beaucoup de reconnaissance et de crédit pour ces choses. Je pense qu’il fait partie de ces gars qui ont été au service du collectif pendant toute leur carrière. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour lui ».

« Quand on joue juste et bien, le basket vous le rend »

Et puis il y a cette expérience. Il débarque dans une formation où certains joueurs n’ont jamais connu les playoffs. Lui compte 83 matches au compteur, plusieurs finales NBA et surtout un titre remporté en 2016.

« Je ne rendrais pas service à tout le monde si je n’apportais pas mon expérience et si je n’étais pas moi-même » conclut le Canadien. « Si vous interrogez tous ceux qui ont joué avec moi ou qui m’ont côtoyé, je suis une personne qui parle fort. Je vais dire ce qui est le mieux pour l’équipe parce que j’ai fait partie d’équipes qui visaient le titre, j’ai gagné un titre, j’ai joué avec des joueurs du niveau Hall of Fame et j’ai retenu des choses apprises d’eux. Quand on joue juste et bien, le basket vous le rend. Ce n’est que justice que je partage cette sagesse avec la jeune génération, et si je peux aider quiconque dans cette équipe à s’améliorer de 1% grâce à ce que j’apporte, alors j’aurai fait du bon travail. »