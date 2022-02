Pour Mark Cuban, les critiques ont réveillé Luka Doncic

Même si ses statistiques restaient bonnes, Luka Doncic avait manqué son début de saison. Sur le fond, avec une grosse maladresse et en accumulant les pépins physiques, mais surtout sur la forme avec un surpoids bien visible.

À tel point que Reggie Miller n’avait pas hésité à en parler en direct, pendant une rencontre en novembre. Le Slovène avait dans la foulée convenu qu’il s’était « un peu détendu, peut-être trop » après une campagne olympique éprouvante. Résultat : 118 kilos sur la balance avant le début de saison…

« Je pense qu’il a été un peu humilié à cause de ça », explique Mark Cuban dans une émission de radio. « Je pense qu’il n’a pas aimé qu’on parle de son poids et ça a provoqué un déclic chez lui, qu’il y avait un certain niveau de discipline à avoir. Tous les athlètes passent par là, à un moment ou un autre. Les choses deviennent faciles, on est habitué à être le meilleur, à recevoir des éloges. Puis, les choses tournent mal et ça force à bouger. »

Autre élément qui a pu piquer la star slovène : quand les titulaires du All-Star Game ont été annoncés, il n’avait reçu aucun vote des médias. Pas de panique, Luka Doncic a tout de même logiquement été sélectionné par les coaches ensuite, mais nul doute que cela a réveillé son orgueil.

La preuve en chiffres : depuis l’annonce des titulaires pour le match des étoiles, en dix matches, il a tourné à 35.4 points (48% de réussite au shoot, 43% à 3-pts), 10.3 rebonds et 9.8 passes décisives de moyenne.

« Il savait ce qu’il avait à faire », poursuit Mark Cuban. « Et il a compris que s’il voulait devenir le meilleur, et je sais qu’il le désire, il devait reprendre le contrôle sur certaines choses. Dès qu’il a mis la main dessus, alors les problèmes commencent pour les autres : il a tout simplement été impossible à arrêter. »