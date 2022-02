New Balance dévoile les premières images de la KAWHI II

Kawhi Leonard n’a pas encore vu les terrains cette saison et c’est sans doute sans lui que se fera la sortie de ce tout nouveau modèle signé New Balance, la KAWHI II. Sous des aspects plutôt classiques, la chaussure signature de l’ailier des Clippers est tout de même habillée d’un nouveau textile ultra léger « FitWeave Lite »,

Pour le premier coloris dévoilé, c’est le « New Money », déjà présent sur les précédentes collaborations entre la marque et le joueur, qui a été choisi.

On retrouve donc une tige aux tons vert pâle, la couleur du dollar, au même titre que la semelle, assortie d’une bande dorée au niveau du talon. A noter également la présence d’un gros « 100 » sur la languette.

La KAWHI II est annoncée pour le 19 mars prochain, au prix de 160 dollars.

