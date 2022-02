Rudy Gobert compare la situation du Jazz à celle des… Bucks

La lutte a beau être de plus en plus intense et les candidats de plus en plus nombreux, Rudy Gobert veut croire aux chances du Jazz pour se mêler à la lutte pour le titre en playoffs. Les dernières phases finales ont montré, à plusieurs niveaux, que le statut et le parcours en saison régulière ne faisaient pas tout.

C’est ainsi que Phoenix a déjoué tous les pièges sur son passage à l’Ouest et que Milwaukee en a fait de même à l’Est, en sortant notamment Brooklyn, pour décrocher le deuxième titre de son histoire, cinquante ans après le premier.

« Personne ne croyait qu’ils pouvaient faire quelque chose jusqu’à ce qu’ils le fassent »

L’histoire des Bucks est inspirante pour le reste de la ligue, et notamment pour Rudy Gobert qui voit des similitudes avec son équipe d’Utah, un potentiel qui ne demande qu’à exploser au fil des tours de playoffs.

« Nous sommes les Milwaukee Bucks », a déclaré le pivot français en marge du All-Star Game. « Personne ne croyait qu’ils pouvaient faire quelque chose jusqu’à ce qu’ils le fassent. On a le groupe pour, et le niveau de talent qu’il faut. Ce que nous avons traversé en tant que groupe, ça nous a aidé à grandir. Donc, oui, je suis enthousiaste pour la deuxième partie de la saison, et nous sommes prêts à faire un bond en avant ».

Le compte à rebours a déjà commencé puisque les playoffs débuteront dans moins de deux mois. Les derniers arrivants ont intégré leurs équipes respectives depuis le 10 février, avec Nickeil Alexander-Walker, Danuel House Jr. et Juancho Hernangomez pour renforts du côté du Jazz. Reste maintenant à profiter de la fin de saison régulière pour monter en puissance et prendre « de bonnes habitudes », comme le souligne Rudy Gobert.

« Nous devons continuer à travailler pour nous améliorer les uns les autres », a-t-il ajouté. « Nous devons continuer à travailler et à prendre de bonnes habitudes parce que c’est ce qui nous permettra de passer d’une bonne équipe à une grande équipe. Nous devons renforcer notre défense et profiter de chaque match. Dans nos têtes, on doit se dire qu’on est capable d’accomplir tout ce que nous essayons de faire. Nous avons le talent pour battre n’importe qui. Donc, il s’agit de prendre des habitudes ».

« Le mois de mars va être important. C’est un mois important parce que c’est presque la fin de notre saison »

Contrairement à la saison dernière, où le Jazz était arrivé fort d’une saison régulière exceptionnelle, terminée à la première place, Utah a connu un gros passage à vide en janvier (12 défaites en 17 matchs). Une mauvaise passe dont les hommes de Quin Snyder ont su se relever avec six victoires de suite, et qui sera peut-être salutaire au cœur de l’action durant les phases finales, lorsque les Jazzmen se retrouveront peut-être à nouveau malmenés.

Avec les expériences frustrantes des dernières saisons, Rudy Gobert a en tout cas de bonnes raisons de croire que son équipe arrivera plus prête que jamais. Le classement final sera important, mais la dynamique avec laquelle Utah débutera ces playoffs le sera tout autant.

« Les blessures, Donovan (Mitchell) ou moi qui manquons des matchs, c’est juste une partie des choses que nous devions traverser. Notre équipe avait besoin d’adversité pour apprendre, pour revenir aux bases et reconstruire de bonnes habitudes », a-t-il rappelé. « Le mois de mars va être important. C’est un mois important parce que c’est presque la fin de notre saison. Nous voulons continuer à progresser et à apprendre ».