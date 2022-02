Portland sacrifie Dennis Smith Jr pour prolonger Trendon Watford

Les Blazers vont de mieux en mieux, et la direction a décidé de récompenser le bon passage de Trendon Watford. Rookie non drafté, cet ailier-fort a profité des multiples changements du début du mois pour tourner à 6.6 points et 4.5 rebonds de moyenne depuis 10 matches. Résultat, son « two-way contract » est converti en un vrai contrat de quatre ans, dont les deux premières saisons sont garanties. Le coût : 5.8 millions de dollars.

Pour lui faire de la place, les dirigeants ont décidé de se séparer de Dennis Smith Jr. Blessé à l’épaule, l’ancien dunkeur des Knicks et des Mavericks sera absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il est donc sacrifié.