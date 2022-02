Jimmy Butler ravi de revoir les Bulls en haut de l’affiche

Les Bulls sont de retour au top cette saison après avoir terminé quatre exercices de suite au-delà de la 10e place de l’Est. Les apports de Nikola Vucevic puis de DeMar DeRozan pour épauler Zach LaVine ont fini par porter leurs fruits, à tel point que Chicago est actuellement à la lutte avec Miami pour la première place de leur conférence, les deux formations affichant un bilan équivalent de 38 succès pour 21 défaites à la pause.

Du côté du Heat, un joueur est particulièrement content de revoir les Bulls de retour en haut de l’affiche. Jimmy Butler a en effet fait ses classes dans l’Illinois, où il s’est affirmé au fil des années comme un « franchise player » à force de travail, avant de poursuivre sa route chez les Wolves, les Sixers, puis en Floride.

« Chicago a toujours été une destination attractive. Ils le méritent. Je pense que les Bulls sont légendaires. Ils ont de très, très bons joueurs. DeMar (DeRozan) a joué à un niveau incroyable. Il joue à ce niveau aussi depuis longtemps maintenant. Mais ils méritent de gagner. Ils méritent un titre comme tout le monde, et comme je vous le dis toujours, j’ai beaucoup d’amour pour cette ville, et j’en aurai toujours. Je suis heureux qu’ils soient de nouveau au sommet », a-t-il ainsi déclaré.

DeMar DeRozan, son plus digne successeur

Seul représentant de sa franchise au All-Star Game là où Chicago va se présenter avec deux éléments (DeMar DeRozan et Zach LaVine), Jimmy Butler s’est notamment exprimé sur l’arrivée de son successeur, dans le profil et l’impact qu’il apporte à cette équipe en bonifiant un groupe déjà compétitif : DeMar DeRozan.

« À chaque fois que vous ajoutez un joueur comme DeMar à votre équipe, celle-ci va s’améliorer de façon significative », a-t-il ajouté. « Ils avaient déjà un tas de joueurs clés pour donner du sens à tout ça, et je pense qu’ils évoluent à un niveau incroyablement élevé en ce moment. Ils jouent l’un des meilleurs baskets que nous ayons vus cette année, et ils ont en plus été frappés par le virus des blessures. C’est ce qui d’autant plus fou. Je pense que les gars sont vraiment concentrés sur ce qu’ils font. C’est en général ce qui se passe quand vous ajoutez de très bons joueurs à une équipe ».