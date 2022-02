Rudy Gobert impressionné par la longévité de LeBron James

Même à 37 ans, LeBron James a toujours autant d’impact sur son équipe. Rudy Gobert en a une fois de plus fait l’expérience cette semaine dans la victoire des Lakers sur le Jazz, avec les 33 points, 8 rebonds et 6 passes décisives passés par le quadruple champion NBA.

Dans la ligue depuis 2013, le pivot français a pu constater la façon dont LBJ s’est entretenu sur la deuxième partie de sa carrière, jusqu’à réaliser cette série folle de matchs à 25 points, témoin de la santé de fer du King.

« Depuis que je suis dans la ligue, je me suis habitué à jouer contre LeBron James. On a vraiment l’impression qu’il n’a pas baissé d’un cran. Plus que ça, il est même meilleur qu’avant, donc c’est assez impressionnant. Quoi qu’il fasse, je ne pense pas qu’il y ait eu un joueur dans l’histoire de notre jeu qui fasse ce qu’il fait à un si haut niveau pendant si longtemps. C’est vraiment impressionnant », a-t-il glissé depuis Cleveland.

De l’importance d’une bonne alimentation pour jouer les prolongations

Forcément, sa longévité inspire le Français, qui veut essayer d’en faire autant. Avec le travail acharné abattu par LeBron James depuis bientôt vingt ans, s’accompagne une hygiène de vie irréprochable, un point sur lequel les joueurs NBA ont considérablement évolué ces deux dernières décennies.

« Je pense que les joueurs apprennent de plus en plus tôt dans leur carrière l’importance de la nutrition et de prendre soin de soi. Je pense que beaucoup de gars prennent leur retraite tôt parce qu’ils se sont blessés ou parce qu’ils n’avaient pas les bonnes connaissances, en matière de nutrition et de ce genre de choses », a-t-il ajouté. « Je suis encore en train d’apprendre là-dessus. Je suis très curieux au sujet de la nutrition et tout le reste. J’ai appris très jeune que je ne pouvais pas boire et ensuite être capable de performer, donc j’ai arrêté l’alcool pendant la saison depuis très jeune. Vous apprenez juste à vous connaître, à connaître votre corps, à connaître votre esprit. Ça vient très vite chez certains, plus tard pour d’autres, mais je pense que c’est important si vous voulez jouer au maximum de votre potentiel ».

Particulièrement à son poste et avec son gabarit, ces petits « à côté » sont des facteurs importants qui pourront jouer sur sa longévité. Car pour ce qui est de l’amour du jeu, Rudy Gobert est toujours aussi motivé. Alors pourquoi pas viser 19 ans de carrière, comme LeBron James ?

« J’aime ce jeu. J’aime l’esprit de compétition… On verra bien comment je me sens. Je prends soin de moi pour essayer de voir jusqu’où je peux aller et si je sens que je ne peux plus jouer ou que je perds cette compétitivité, alors j’arrêterai probablement. Mais ce qui est sûr, c’est que j’aimerais jouer pendant 19 ans ».