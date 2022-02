Georges Niang heureux que le mélodrame autour de Ben Simmons soit terminé à Philadelphie

Il fait clairement partie des bons coups des Sixers lors de la dernière intersaison. Georges Niang a ainsi rejoint Philadelphie pour 6.8 millions de dollars sur deux ans, et l’ailier fort apporte du « spacing » autour de Joel Embiid en sortie de banc, avec 9.4 points de moyenne à quasiment 40% de réussite à 3-points.

C’est pourtant une saison compliquée à Philadelphie, avec le mélodrame autour de Ben Simmons. En interne, l’ancien du Jazz confirme ainsi que le transfert de l’Australien a été vécu comme un soulagement.

« Ce qui s’était passé auparavant, avec toute l’affaire Ben Simmons était frustrant, c’est vrai » a-t-il ainsi expliqué dans le podcast de JJ Redick. « Au bout du compte, je sais que la santé mentale est quelque chose de réel et qu’elle doit être prise au sérieux, mais beaucoup d’entre nous sont venus ici pour gagner. Nous sommes tous bien payés et nous avons un travail à faire. C’est notre travail, nous sommes payés pour être des joueurs de basket, et même si je comprends que votre santé passe avant tout, dans le grand ordre des choses, nous dépendions de lui, nous dépendions de lui pour pouvoir remporter un championnat ».

Pour Georges Niang, qui avait signé aux Sixers pour pouvoir jouer le titre, c’était donc particulièrement frustrant, et l’arrivée de James Harden ne peut donc être que positive.

« Que nous ayons été en mesure d’obtenir quelqu’un d’autre qui est du même calibre, voire meilleur, c’était comme une bouffée d’air frais… Pour nous, c’était presque comme un ‘Oui !’, nous avons quelqu’un qui veut être ici, qui veut s’intégrer dans notre culture et qui veut grandir avec nous en tant que coéquipier, en tant qu’équipe, et utiliser sa connaissance du basket pour nous amener au niveau supérieur » continue l’ailier fort.

Impressionné par James Harden

L’ancien joueur des Pacers et du Jazz pense également aux quelques « victimes collatérales » du bras de fer.

« Andre (Drummond), qui n’a même jamais joué avec Ben, et Seth (Curry), leurs vies ont changé parce que quelqu’un d’autre ne voulait pas être à un endroit. C’était un rappel que c’est un business. Ces gars doivent quitter tous les endroits où ils sont à l’aise au milieu d’une saison, apprendre de nouveaux systèmes, s’acclimater à un nouveau coach, un nouveau style. C’est assez fou. Et pour moi, c’est l’un de ces moments où l’on passe de ‘Oh, ce sont mes gars, c’est ma famille’ à ‘Wow, c’est un business, est-ce que je veux vraiment être trop proche de quelqu’un parce que je ne veux pas ressentir le chagrin d’être échangé ou de me sentir trahi’. »

Néanmoins, à titre personnel, Georges Niang semble bien content de l’échange, surtout que les premiers entraînements avec James Harden l’ont impressionné et lui permettent de rêver à nouveau du titre.

« Il est tellement à l’aise, même sur une attaque à 5-contre-0, il calcule les coupes et va à vitesse réelle, il attaque aussi vite qu’il peut, et envoie le ballon de l’autre côté… Évidemment, avec son ischio-jambier, ils vont essayer de le tenir à l’écart de certains trucs. Il y a eu une fois où nous faisions plusieurs 5-contre-0 et il sprintait d’un côté pendant que nous étions sur le terrain, se mettait en place avec nous sur le système, puis sprintait de nouveau de l’autre côté. Il est juste très appliqué dans ce qu’il fait et cela vous fait réaliser que les gars comme lui, il y a une raison pour laquelle ils sont spéciaux. J’ai été assez impressionné. »