Pour préparer son concours à 3-points, Patty Mills a demandé conseil à Joe Harris

Entre Desmond Bane, Luke Kennard, Karl-Anthony Towns ou Fred VanVleet, le concours de tirs à trois points 2022 fait la part belle aux « rookies » cette année. Patty Mills est aussi de ceux qui vont découvrir ce concours phare de la soirée du samedi, lors du « All-Star week-end ».

« Je n’ai jamais été dans cette situation avant, donc je pense que je vais apprendre sur le tas et improviser, livre le shooteur des Nets. Je suis sûr que j’aurai l’occasion de me tester en amont. J’ai juste hâte de découvrir un nouvel environnement basket en solo. Tout repose sur tes performances et toi-même. »

Le positif est que le joueur des Nets a pu s’appuyer sur certains de ses coéquipiers déjà passés par l’épreuve. Kyrie Irving s’y est régulièrement produit (2013, 2014, 2015 et 2017) et a remporté le trophée lors de son premier passage. Idem pour Joe Harris qui s’est imposé en 2019, devant Seth Curry notamment, avant de perdre son titre l’année suivante, pour sa deuxième venue. Kevin Durant, lui, ne s’est jamais imposé en deux participations (2011 et 2012), à l’instar de leur coach, Steve Nash (2001, 2002 et 2008).

Le premier à qui Patty Mills s’est adressé est Joe Harris. « Il m’a donné quelques conseils, quelques tuyaux de champion, comme lui, lâche le meneur sans en dire davantage. Tout comme Kyrie. J’ai été bien soutenu, je vais porter leurs conseils avec moi pour espérer devenir le troisième champion dans l’équipe avec ces deux-là. »

On ne s’en fait tout de même pas trop pour l’ancien shooteur des Spurs qui affiche cette saison 41,9% de réussite, soit le 10e pourcentage de la ligue à égalité avec Desmond Bane. Auteur de sa meilleure saison en carrière avec plus de 13 points de moyenne, il a déjà converti 186 paniers primés cette année, un record personnel également.

Il sait toutefois que les conditions de tir en concours et ses « catch-and-shoot » ou tirs en sortie de dribble en match ne sont pas la même histoire. « Je crois que ça va être totalement différent, donc je vais devoir tâter le terrain et voir comment ça se passe. D’après ce que j’ai entendu, c’est autre chose que ce qu’on a l’habitude de voir en match, mais j’ai hâte d’y être. Je vais juste m’amuser et essayer de profiter du moment. »