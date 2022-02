De retour à l’entraînement, Delonte West en route vers la Big 3 ?

On n’avait plus vu Delonte West ballon en mains depuis un paquet de temps. Une vidéo vient d’être postée sur les réseaux sociaux où l’on voit l’ancien joueur NBA (Celtics, Sonics, Cavs et Mavs) aligner les « jumpers ».

Selon TMZ, l’homme de 38 ans s’entraîne quotidiennement depuis un mois à la Pat The Roc Basketball Academy de Gaithersburg, dans le Maryland. Dans quelle optique ? Rejoindre la Big 3 d’Ice Cube.

Delonte West 🔥💪 pic.twitter.com/gOvXCUTnAi — Ahn Fire Digital (@AhnFireDigital) February 17, 2022

Pour l’ancien coéquipier de LeBron James, qui délivre également quelques tuyaux aux jeunes de l’établissement, c’est le signe d’une remontée de la pente. Que son projet basket se concrétise ou non.

On rappelle que celui-ci avait été filmé début janvier 2020 après une rixe dans les rues de Washington. Devenu SDF, il avait reçu le soutien de son ancien président, Mark Cuban, avant d’être admis puis de travailler au sein d’un centre de réhabilitation pour toxicomanes en Floride.

La cinquième édition de ce championnat ouvert aux anciens joueurs NBA démarre le 18 juin prochain. Des essais pour l’intégrer ont lieu tout au long du mois de mars dans plusieurs villes des États-Unis.