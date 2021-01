De (bonnes) nouvelles de Delonte West

Six mois après avoir été repéré faisant la manche dans les rues de Dallas, Delonte West va mieux. Et même beaucoup mieux puisqu’il est désormais employé au sein même du centre de désintoxication où il avait été admis.

En septembre dernier, l’ancien joueur des Cavaliers et des Mavericks avait suscité l’inquiétude de ses anciens coéquipiers et de son ex président à Dallas, Mark Cuban, qui avait fait le nécessaire pour le sortir de la rue, en l’invitant à reprendre contact avec sa mère.

L’ancien joueur NBA, qui souffre de bipolarité, avait ainsi été admis au « Rebound Therapy Center », en Floride, où il s’est donc refait une santé, et où il travaillera désormais.