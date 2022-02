Ne dites surtout pas à LeBron James qu’il revient chez lui à Cleveland…

Dimanche, LeBron James va disputer son 19e All-Star Game, et ne lui dites surtout pas qu’il est de retour, chez lui, à Cleveland.

« Les gens me disent toujours : « Tu es de retour chez toi ! » Mais je leur réponds tout le temps que je ne suis pas de Cleveland. Il n’y a aucun manque de respect vis à vis de Cleveland. Mais quand on est d’Akron, on n’est pas de Cleveland, et c’est de là que je viens« .

Il n’empêche que c’est toujours un moment particulier de revenir à Cleveland puisqu’il fera un détour évidemment par Akron où il y a sa famille et son école. Peut-être ira-t-il à la LeBron James Arena, nom de la nouvelle salle du lycée St. Vincent-St. Mary’s. Là-bas, LeBron est un demi-Dieu, une inspiration pour les plus jeunes.

« Quand on grandit à Akron, dans l’Ohio, on a déjà l’impression que personne ne se soucie trop de vous » poursuit LeBron dans le LA Times. « Les seules personnes qui se soucient vraiment de vous sont celles de cette ville. Quand vous êtes dans certains centres communautaires, dans certaines salles de sport, vous cherchez l’inspiration – des gens qui en sont sortis avant vous, des gens qui étaient déjà là. »

« Si je peux mettre des enfants en position de réussir, ou s’ils peuvent s’en servir pour atteindre leurs objectifs, alors j’ai fait mon travail »

Ado, LeBron avait ses modèles et ses mentors, et il leur rend hommage. « Cela signifie que vous tracez un sillon tout en le faisant pour la prochaine génération. C’était notre truc pendant que nous étions là. Cela a commencé avec Maverick [Carter] et Derrick et Darren Tarver, des gars qui étaient déjà là. Et nous sommes arrivés et avons voulu ouvrir la voie à la prochaine génération. Nous voulions que St. Vincent-St. Mary soit une école qui ne se contente pas d’avoir des joueurs uniques. Ils le font encore. Sencire et Malaki peuvent être, à la suite, les meilleurs joueurs de l’Etat, et c’est phénoménal. Et le coach Dru fait un travail incroyable. Les gens parlent de victoires et de choses de ce genre, mais il se soucie vraiment des enfants. Il se soucie des enfants. Il se souciait de nous. »

Vingt ans plus tard, LeBron se soucie aussi des enfants avec son établissement scolaire « I Promise School » et sa fondation, devenus des modèles, au point d’être cités comme exemples par l’administration américaine.

« Cela m’a permis d’arriver là où je suis aujourd’hui » conclut-il « Si je peux mettre des enfants en position de réussir, ou s’ils peuvent s’en servir pour atteindre leurs objectifs, alors j’ai fait mon travail. J’ai toujours parlé de vouloir inspirer la prochaine génération et que les gens soient fiers de venir de ma ville natale. »