All-Star Game 2022 | Quand les Warriors oublient de fêter la sélection de Stephen Curry

Quand on a gagné trois titres NBA et deux MVP, qu’on fait partie des 76 meilleurs joueurs de tous les temps et qu’on est depuis quelques semaines le meilleur shooteur à 3-pts de l’histoire de la ligue, une sélection pour le All-Star Game, même si c’est la huitième, peut rapidement passer inaperçue.

C’est ce qui est arrivé à Stephen Curry. Quand on a appris le noms des titulaires pour le match des étoiles de Cleveland, tout le monde, à Golden State, s’est surtout attardé sur Andrew Wiggins, qui fêtait sa première étoile.

Les messages, sur le groupe de discussions des joueurs, ont donc défilé pour féliciter l’ailier, en oubliant que le meneur de jeu était lui aussi parmi les étoiles de l’édition 2022…

« C’était hilarant », raconte Curry pour le site de la NBA. « Connaissant la culture de notre équipe, je ne m’attendais pas à autre chose que ça : qu’on soit très heureux pour Wiggins et que je sois éclipsé. »

« Ne laisse pas ses enfoirés faire comme si ce que tu faisais n’était pas un truc énorme »

Il a fallu attendre 30 minutes avant que certains soulignent la huitième participation de Curry pour le All-Star Game.

« Hey Steph, félicitations. Ne laisse pas ses enfoirés faire comme si ce que tu faisais n’était pas un truc énorme », a ainsi écrit Andre Iguodala, avant que Draymond Green se confonde en excuses. « Wow, désolé, #30. Je suis vraiment désolé, mon frère. Félicitations. »

L’intérieur a ensuite enfoncé le clou en s’excusant en personne devant Curry. Même les Warriors ont joué avec cet oubli puisque avant le match qui a suivi l’annonce des titulaires, la franchise avait concocté un montage avec des images de Wiggins. La vidéo se terminait aussi avec une petite mention pour Curry.

« On s’est tous fait rappeler à l’ordre pour la manière avec laquelle on a accueilli la nouvelle de la titularisation de Curry au All-Star Game », confesse Steve Kerr. « C’est peut-être le signe qu’il a vraiment réussi dans sa carrière : personne ne se dérange plus pour le féliciter pour ce genre de choses. »