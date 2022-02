La NBA fête aussi le All-Star Game sur Fortnite

La précédente collaboration entre la NBA et Fortnite avait été un succès. A l’approche du All-Star Game, le jeu vidéo en ligne est de retour aux couleurs de la ligue qui fête par ailleurs ses 75 ans.

Les tenues de la NBA, nouvelles et anciennes, ainsi qu’un nouvel accessoire de dos permettant d’afficher les couleurs de votre équipe préférée sont de retour dans la boutique d’objet, avec plein d’autres nouveautés estampillées « NBA ».

Trae Young, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid au cœur de l’événement

Mais la plus grosse attraction se trouve dans l’univers baptisé « NBA 75 All-Star » créé par Atlas Interactive, dans lequel on retrouve des terrains de basket en intérieur et en extérieur, des espaces photos, lieux de détente et autres. Petit clin d’oeil sympa, la partie extérieure a été créée en s’inspirant du clip « NBA Lane » réalisé par la ligue en début de saison.

Fortnite offre également à ses utilisateurs la possibilité de voter pour le futur « Emote » (pour célébration) qui sera ajouté au jeu, avec trois célébrations emblématiques au choix, empruntées à Trae Young, Giannis Antetokounmpo et Joel Embiid. Le vote prendra fin le 23 février et le résultat sera publié dans la foulée sur les réseaux sociaux du jeu.