Le Heat envoie Victor Oladipo en G-League pour préparer son retour

On attendait son retour pour février et visiblement, le calendrier semble bien respecté puisque Victor Oladipo a été envoyé en G-League, a annoncé le Heat après la défaite contre les Mavericks.

L’arrière se remet d’une opération pour une blessure au tendon du quadriceps droit, en mai 2021, et pour se préparer et faire du cinq-contre-cinq, il va rejoindre les Sioux Falls Skyforce, l’équipe de G-League affiliée au Heat.

L’ancien d’Indiana et de Houston va ainsi pouvoir faire deux ou trois jours de travail intense, ce qui n’est pas possible avec le Heat car la franchise floridienne n’a pas réussi à programmer un entraînement depuis une semaine et ne le fera pas d’ici la semaine prochaine, avec la coupure du All-Star Game.

Victor Oladipo ne jouera pas de rencontres en G-League, mais il pourra s’entraîner avec d’anciens joueurs NBA comme Mario Chalmers et Chandler Hutchison.

Comme James Wiseman à Golden State, l’ancien double All-Star se rapproche donc d’un retour sur les parquets.

UPDATE: Victor Oladipo will be joining the @SFSkyforce for 5-on-5 work as a part of his recovery from knee surgery.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 16, 2022