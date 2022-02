À l’image des coloris présentés en octobre, la nouvelle faisant état d’une collaboration entre Nike et Mattel pour les cinquante ans d’existence du jeu « Uno » n’était pas passée inaperçue. Grand amateur de ce jeu de cartes, Giannis Antetokounmpo avait ainsi vu sa Zoom Freak 3 être décliné en cinq versions !

Plus de trois mois plus tard, les différents coloris s’apprêtent à investir le marché et cette version noire, reprenant toutefois les quatre couleurs majeurs du jeu (rouge, bleu, jaune,vert) pourrait être la première à être dégainée.

La tige en mesh est par ailleurs habillée de cartes du jeu, comportant notamment l’inscription « Wild ». Les lacets sont verts d’un côté, rouge de l’autre. Pareil pour l’intérieur du col, bleu pour la chaussure droite et rouge pour la gauche.

On peut également voir comme clin d’oeil particulier à Giannis Antetokounmpo les cartes 3 et 4 (pour son numéro 34) sous le signe Nike inversé. Un jeu de cartes spécial « Nike x Uno » serait offert avec la paire, dont la date de sortie serait imminente, au prix de 125 dollars.

(Via SneakerNews)

—

