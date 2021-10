Voilà donc cinquante ans que le jeu de cartes UNO existe. Pour marquer le coup, la firme, propriété du géant Mattel, s’est associée à Nike qui a sorti toute une gamme de produits estampillés UNO, donc cinq « Zoom Freak 3 » !

Avec cinq coloris conformes au code-couleur du jeu, soit un modèle majoritairement bleu, un jaune, un rouge et un vert, tandis que le cinquième coloris plutôt noir, mêle toutes ces couleurs. On note aussi la présences des logos UNO et de Giannis Antetokounmpo sur la languette, et le numéro 34 au niveau de la cheville dessiné avec deux cartes.

Le « Greek Freak » en a profité pour rappelé qu’il était fan de UNO depuis sa plus tendre enfance. « Jouer à UNO avec mes frères, ça représente une grande partie de notre vie. L’équipe de Nike a fait un excellent travail pour donner vie à mes idées, et je trouve qu’ils ont créé quelque chose pour chaque fan de Nike, de UNO et de basket dans cette collection », a-t-il déclaré.

Pas de date de sortie pour ces nouveaux coloris dont le prix devrait avoisiner 125 euros la paire.

(Via SneakerNews)

—

