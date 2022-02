Domantas Sabonis cherche encore son équilibre aux Kings

Après deux victoires de suite depuis l’arrivée de Domantas Sabonis, les Kings « new look » ont connu un premier coup d’arrêt. Les Nets ont en effet brutalement dominé les Californiens.

Les troupes d’Alvin Gentry ont seulement inscrit 85 petits points, à 34% de réussite au shoot et avec 18 ballons perdus, à Brooklyn. « On ne peut pas gagner un match comme ça », a expliqué De’Aaron Fox pour le Sacramento Bee.

Comme un symbole de cette lourde défaite (109-85), les recrues Sabonis et Donte DiVincenzo ont envoyé plusieurs « airballs » durant cette soirée décidément bien difficile.

« J’ai eu l’impression qu’on n’a jamais été dans le rythme, comme nous l’étions ces deux derniers matches », constate et regrette le coach des Kings. « J’ai dit à mes joueurs que ça ne pouvait pas devenir une habitude. On doit, pour le prochain match, revenir au niveau qu’on avait dans les deux dernières rencontres. »

L’ancien d’Indiana a rendu une faible copie avec 9 points à 4/11 au tir, 9 rebonds et 3 ballons perdus. Visiblement, il ne savait pas vraiment sur quel pied danser.

« Je cherche l’équilibre en ce moment », confie le double All-Star à NBC Sports. « Les gars sur le banc me disent d’être agressif, de shooter. Je ne veux marcher sur les plates-bandes de personne. J’essaie plus de passer que de marquer et d’être tranchant. Dans ce match, j’aurais pu être plus agressif, jouer mon style habituel. Je me cherche encore. Plus je vais jouer, mieux ce sera. »

Alvin Gentry attend une réaction de la part de ses joueurs mercredi soir, à Chicago, et Domantas Sabonis espère lui aussi montrer un autre visage.

« Les joueurs savent ce qu’ils ont mal fait, ils l’ont compris tout de suite. Ils auront plus d’énergie contre les Bulls », assure le coach. « Ce match a été clair », poursuit le Lituanien. « Je dois être moi-même, c’est pour ça qu’ils m’ont fait venir. »