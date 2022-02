Chauncey Billups extrêmement fier de ses Blazers après leur victoire à Milwaukee

Et de trois ! La transition à Portland, depuis le départ de CJ McCollum et en l’absence de Damian Lillard, se passe plutôt bien. Sur le parquet de Milwaukee cette nuit, les Blazers ont en effet parfaitement su profiter de l’absence de Giannis Antetokounmpo pour imposer leur jeu et leur rythme, avec de grosses phases défensives et du jeu de transition, un peu à l’image des qualités du « Greek Freak ».

À l’issue de la rencontre, Chauncey Billups avait de quoi être satisfait, ses joueurs n’ayant pas été loin du match parfait, que ce soit en ayant pris l’avantage dans un deuxième quart-temps à sens unique (40-24) ou dans la gestion de la fin de match, lorsque les Bucks ont tenté de se rapprocher.

« J’ai dit aux gars à la mi-temps que je pensais que c’était notre meilleure première mi-temps de la saison, des deux côtés du terrain, car on a été très efficaces. Et à la fin du match, je dirais que de bout en bout, c’est probablement notre meilleur match », a-t-il déclaré. « On a exécuté ce qu’on voulait faire, on a mis un super rythme toute la soirée, à courir après chaque rebond. 30 passes décisives face à une très bonne défense, c’est incroyable. On a joué suffisamment vite pour les empêcher de mettre leur défense en place. Ça a été la clé parmi les choses qu’on voulait faire ».

Un pas de plus pour Anfernee Simons

Au sein de ce vent de fraîcheur qui souffle sur la franchise de l’Oregon, Anfernee Simons s’affirme comme l’arme fatale de cette équipe « new look ». Il a l’a encore prouvé cette nuit avec ses 31 points et 6 passes décisives puisque ce sont ses trois missiles à 3-points qui ont permis aux siens de faire un écart avant la pause, et qu’il a également été essentiel en deuxième mi-temps, au scoring ou à la passe.

« Je ne suis jamais surpris par sa capacité à scorer. J’ai été plus fier de la façon dont il a créé en fin de match, en attirant deux défenseurs tout en faisant les bons choix. Il a aussi su se montrer patient », a ajouté Chauncey Billups, qui a aussi souligné sa capacité à tenir le coup en défense alors que les Bucks ont régulièrement attaqué face à lui, lui mettant la pression après sa première faute personnelle commise rapidement. « C’est comme ça que tu apprends, et je n’allais pas le faire switcher par rapport à Jrue Holiday. Il a fait un super boulot contre lui, et Jrue a perdu 7 ballons dans le match ».

Le nouveau « go-to-guy » a été invité à s’exprimer sur ce qui fait la différence avec cette équipe qui semble jouer sans pression et qui se distingue par le rythme imprimé à chaque occasion d’attaquer en transition.

« On joue librement », a expliqué Anfernee Simons. « Il y a une bonne cohésion avec Jusuf Nurkic. On est aussi en conversation constante avec les nouveaux joueurs, au sujet de ce qu’ils aiment faire et comme on aime jouer. On joue très bien les uns pour les autres, on se nourrit de l’énergie de chacun, pour aller chercher des stops et courir. Ça me permet de jouer en transition et de trouver des positions ouvertes à 3-points. Tout le monde joue librement et relâché, et c’est ce qui nous aide à gagner (…). Tout le monde est uni. Les jeunes joueurs, on traîne souvent ensemble et on voit cette cohésion rejaillir sur le terrain. Ça nous aide d’avoir Justise Winslow et Josh Hart qui sont des joueurs animés avant tout par la défense. Ils nous aident à faire des stops et à guider les plus jeunes. Tout ça nous aide dans notre succès actuel ».

Pas de stars mais beaucoup de cœur

Malmené depuis le début de saison, Chauncey Billups boit du petit lait puisqu’il a réussi à imposer sa vision à un groupe qui se donne désormais pleinement pour lui et ses idées.

« La plus grande différence avec le début de saison, c’est que les joueurs savent ce que le staff veut. On a beaucoup travaillé là-dessus et on a réussi à mettre ça en place. On arrive à produire l’effort dont on a besoin à chaque match, on fait bouger ce ballon, un point dont on a parlé toute la saison. Et notre niveau de confiance augmente grâce à ces deux éléments. Donc je crois que c’était juste le temps que chacun puisse se connaître », a mentionné le stratège des Blazers.

L’ancien meneur s’est ainsi permis de rappeler que le nom et le prestige des stars ne faisait pas tout, louant le côté « chiens de garde » de son nouveau noyau dur, à l’image d’un Josh Hart qui a également été très précieux cette nuit (27 points, 7 rebonds, 5 passes décisives).

« La plupart des fans, et ici en particulier, ne se préoccupe pas du nom qu’il y a derrière le maillot. C’est plutôt le cœur, l’état d’esprit, l’effort et l’intensité que les joueurs vont mettre. En ce moment, on joue vraiment dur, on court partout, on se jette sur tous les ballons. Quand tu joues avec ce cœur, non seulement tu te donnes une chance de gagner, mais les gens tombent amoureux de toi. Et ce sera toujours comme ça, peu importe les époques ».