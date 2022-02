Avec Matisse Thybulle, les Sixers ramènent la coupe à la raison

Avec Joel Embiid et Tyrese Maxey, Matisse Thybulle est probablement le joueur auquel tiennent le plus les dirigeants des Sixers. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Daryl Morey ne souhaitait surtout pas l’envoyer chez les Nets, dans le cadre de l’échange entre Ben Simmons et James Harden.

Le président de Philadelphie a finalement eu le dernier mot avec ses homologues de Brooklyn, , même s’il a dû se séparer de choix de Draft pour cela, récupérant le MVP 2018 sans avoir à se séparer de son arrière/ailier de 24 ans. Qui n’est autre que la clé de voûte de la défense de son équipe, en compagnie de Joel Embiid.

Mais au-delà de ses seules qualités défensives, Matisse Thybulle séduit en prime avec ses progrès offensifs, dans son rôle de « cutter » (ou joueur qui coupe vers le panier).

Un aspect dans lequel il a été amené à progresser plus rapidement qu’imaginé, en l’absence de Ben Simmons, pour que Joel Embiid puisse faire payer à ses adversaires les prises à deux qu’il subit.

« C’est ce sur quoi nous travaillons depuis deux ans [avec lui] », expliquait à ce propos le pivot camerounais, dont les qualités de passeur ressortent plus que jamais (4.5 passes de moyenne cette saison, son record en carrière). « Il faut que l’on soit sur la même longueur d’ondes. Dès que je reçois le ballon et que je subis une prise à deux, nous avons désigné des joueurs censés couper vers le panier et Matisse [Thybulle] est excellent dans ce rôle depuis le début de saison. Il a bien progressé par rapport à la saison dernière. »

Joel Embiid a trouvé un nouveau complice

Plus libéré en attaque, Matisse Thybulle est l’un de ceux qui profitent le plus des prises à deux envoyées sur Joel Embiid. Il n’y a qu’à observer les derniers matchs des Sixers, dont celui face aux Cavaliers samedi soir.

Offensivement, les statistiques de l’Australien ne sont certes pas les plus ronflantes de toutes (5.9 points de moyenne cette saison, à seulement 31% à 3-pts), mais il comprend de mieux en mieux quand et où couper vers le panier, lorsque son partenaire a le ballon entre les mains et que l’aide adverse arrive.

« Nous connaissons le plan de jeu », poursuivait Joel Embiid. « Lorsque les équipes adverses me prennent à deux au poste haut, nous savons que nous devons réaliser des coupes vers le panier. Mais si elles me prennent à deux ligne de fond, nous savons que nous devons aller dans la peinture pour obtenir un tir ouvert côté opposé. »

Forcément, le développement de Matisse Thybulle ne peut que réjouir son coach, qui peut laisser son spécialiste défensif sur le parquet sans avoir à se soucier de ce côté « poids mort » qui lui collait trop à la peau auparavant.

« Il a tellement progressé », estimait Doc Rivers. « On travaille vraiment dessus. Au début, la plupart des joueurs se concentrent davantage sur le ballon que sur les joueurs. Mais quand vous êtes quelqu’un qui coupe vers le panier, vous ne devriez pas trop vous soucier du ballon, mais plutôt du moment où votre défenseur va tourner la tête. Car c’est là qu’il faut couper et c’est ce que fait désormais Matisse. Son timing est parfait maintenant. »