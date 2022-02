Anthony Edwards retrouve son mordant

Après ses 26 points contre les Kings et ses 31 face aux Bulls, Anthony Edwards continue de montrer que ses soucis au genou gauche sont bien derrière lui. L’arrière a collé 37 points aux Pacers et fait parler ses qualités athlétiques.

Il a placé quelques dunks et ses pénétrations ont été tranchantes. On est bien loin du triste joueur aperçu début février, quand il terminait ses rencontres avec cinq points au compteur.

« Quand j’ai dû faire avec ma blessure, pendant un mois et demi, j’étais vraiment déprimé », assure-t-il. « Quand j’attaquais le cercle, je ne pouvais pas conclure. Je n’avais pas de jambes. Je ne pouvais plus dunker. Maintenant, je suis de retour à 100%, je suis de nouveau heureux. Là, j’ai dunké deux fois et ça fait du bien. »

On peut aussi noter son implication en défense pour voler des ballons. En début de seconde période, il intercepte deux ballons et c’est à ce moment-là que les Wolves ont fait l’écart. Ensuite, quand Indiana est revenu dans la partie, il s’est assuré de toujours avoir une réponse.

Anthony Edwards a terminé cette victoire de Minnesota avec 37 points à 13/25 au shoot, 5 rebonds, 4 passes et 4 interceptions. « Il a été géant », constate en effet son coach, Chris Finch. « Il était concentré, en mode attaque. Il l’est depuis quelques matches et ça fait la différence. »

Il n’y a qu’un petit bémol (vraiment petit) à sa soirée, que le joueur a lui-même constaté. « Mince, j’ai fait 4/7 aux lancers-francs. J’aurais pu finir à 40 points », a-t-il remarqué avant de rappeler l’essentiel. « Je me sens bien, non seulement parce que je joue bien, mais parce que je suis heureux d’être sur le parquet. Je ne l’étais plus. »