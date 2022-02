Jonathan Kuminga a réussi son examen face à LeBron James

Steve Kerr avait prévenu qu’en fonction de l’adversaire, il pourrait remettre Jonathan Kuminga dans le cinq de départ, et la nuit dernière, il avait carrément décidé d’en faire le premier défenseur sur LeBron James.

À 19 ans, le Congolais se retrouvait donc face au premier gros défi individuel de sa jeune carrière, et il l’a passé avec la mention « Très bien » !

Non content de frôler le double-double avec ses 18 points et 9 rebonds, il a bien défendu sur le quadruple MVP et champion NBA, et il a reçu les louanges de tout le monde. À commencer par Klay Thompson.

« Ce n’est pas dingue qu’il ne soit pas sélectionné au Rising Stars Challenge ? » demande-t-il en conférence de presse. « Il vient de défendre sur LeBron James, de nous apporter 18 points en 11 tirs, et quasiment un double-double. Combien de joueurs de 19-20 sont capables de faire ça ? »

« Il est super talentueux, mais je dirais que Julius Randle est plus physique que lui »

Même propos admiratifs chez Frank Vogel. « J’adore son talent, et il est très, très impressionnant. Comme il a des qualités athlétiques de tout premier plan, on peut voir ses qualités. Il est jeune, mais il ne peut que progresser, et je suis très, très impressionné par lui. »

Au-delà de la victoire, que retient Jonathan Kuminga de ce duel face à l’un des meilleurs joueurs de l’histoire ?

« J’étais enthousiaste à l’idée de jouer contre les Lakers. À cause de Kobe Bryant, je les regardais quand j’étais plus jeune. Tout le monde regardait LeBron en grandissant, et jouer face à lui était super cool. J’adore le basket et j’adore jouer contre des gens comme ça. Le jour où il prendra sa retraite, il n’y aura plus de joueurs comme lui, et j’en profite pour lui piquer quelques trucs. Il est super talentueux, mais je dirais que Julius Randle est plus physique que lui. LeBron voit super bien le jeu. »

À cause des fautes, Steve Kerr a tout de même limité le duel, et il s’en veut un peu. « Je suis désolé pour lui. Jonathan était notre meilleur joueur pendant trois quart-temps, et je voulais vraiment le remettre en jeu. Mais vu la tournure du match, et comme notre cinq « small ball » jouait bien, je suis resté sur ce groupe. »