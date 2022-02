Malgré la défaite face aux Warriors, les Lakers étaient soulagés d’avoir passé la « trade deadline »

Avec une troisième défaite de suite pour pointer à 26 victoires et 31 revers, à la 9e place de l’Ouest, les Lakers auraient logiquement pu être abattus dans les travées du Chase Center.

Mais LeBron James et ses camarades étaient au contraire assez positifs après la rencontre.

« J’ai juste eu l’impression qu’on était connectés », expliquait le King. « J’ai senti qu’on était connectés depuis le premier entre-deux. Évidemment, le résultat est différent de ce qu’on espérait mais j’ai vraiment eu le sentiment qu’on était plus connectés qu’on ne l’a jamais été. C’était une sensation agréable sur le terrain. »

La troupe de Frank Vogel est-elle soulagée d’avoir passé la « trade deadline » ? On pouvait s’attendre à une explosion, avec notamment les rumeurs autour de Russell Westbrook, mais les Lakers n’ont finalement pas bougé.

LeBron James assurait pourtant que personne n’avait discuté de ce soulagement au sein du groupe, mais l’impression semblait en effet partagée. Russell Westbrook se disait « optimiste » pour la suite et « heureux de la façon » dont son équipe avait joué. C’est Anthony Davis qui a sans doute été le plus bavard sur le sujet.

« Je n’ai jamais vraiment été concerné, sauf à La Nouvelle-Orléans quand je l’avais demandé, mais c’était la même chose l’an passé », a expliqué l’intérieur. « Chaque fois que votre nom est mentionné dans des échanges, ça pèse. Il y a l’idée de déménager dans une autre ville. On commence à se dire que l’équipe ne veut pas de nous. Des trucs du genre. Une fois que ces choses sont derrière, on se retrouve avec 15 gars dans un vestiaire. Ça enlève de la pression à tout le monde. Voilà, c’est ça que nous avons. Allons-y. »

Anthony Davis assure ainsi que l’énergie était différente au sein de l’équipe ces deux derniers jours.

« Les gars avaient davantage d’envie, de confiance, d’énergie. On a joué avec plus de détermination. Si on continue de jouer ainsi pour le reste de l’année, on se mettra en bonne position pour réussir. »

Il va tout de même falloir se dépêcher…