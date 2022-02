Warriors – Lakers : une victoire au forceps signée Klay Thompson !

Dans un Chase Center bouillant qui a par moment laissé s’échapper des « Let’s Go Lakers », les Warriors ont dû cravacher pour éviter une troisième défaite de suite. Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins et Stephen Curry sont venus épauler Klay Thompson.

Les Lakers n’ont eux pas eu cette chance mais Frank Vogel peut cependant être satisfait du match de son équipe. Les Lakers ont livré leur meilleure mi-temps depuis bien longtemps après la pause, grâce à de belles contributions de Russell Westbrook, Austin Reaves, Malik Monk et bien évidemment LeBron James.

Le début de match nous laisse pourtant sur notre faim. Les Lakers débutent à 4 sur 14 aux tirs et manquent 6 de leur 10 premiers lancers francs, ce qui permet aux Warriors, emmenés par le trio Curry – Wiggins – Kuminga de prendre les devants, mais leur manque de rigueur garde Los Angeles en embuscade (26-24). Les « Splash Brothers » et la défense de Golden State lancent alors un 15-2 qui met les Lakers à -15 (41-26). Los Angeles se reprend toutefois. L’adresse de Talen Horton-Tucker, le réveil d’Anthony Davis, et l’agressivité de LeBron James permettent aux Lakers de marquer sur 10 possessions de suite pour terminer la mi-temps sur les talons des Warriors (65-62).

LeBron James commence la deuxième mi-temps par une distribution de caviars impressionnante mais 6 points de suite d’Andrew Wiggins gardent les Warriors devant (85-76). Les Lakers répondent cependant par un 12-2 pour prendre l’avantage pour la première fois depuis le premier quart-temps grâce à l’agressivité du duo Malik Monk – Russell Westbrook. Austin Reaves confirme le bon passage de son équipe en apportant une énergie débordante en sortie de banc. Il prend des rebonds, va contrer un drive de Klay Thompson contre la planche, et LA prend six longueurs d’avance (101-95).

Il faut cinq points de suite de Klay Thompson, remonté comme une pendule, pour voir les Warriors briser le momentum de leur adversaire (103-103). Alors qu’Austin Reaves donne six points d’avance aux Lakers, Klay Thompson répond en marquant trois 3-points de suite pour remettre les Warriors devant avec une minute à jouer (117-114). Avec 7 secondes à jouer, Stephen Curry fait alors faute sur LeBron James qui débute son geste de tir derrière la ligne à 3-points, mais ce dernier rate le premier lancer franc. Les Warriors ont eu chaud !

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le mystère de l’attaque placée des Lakers. Neuvième à l’Ouest, les Lakers ont débuté le match en dedans. La balle est souvent remontée en marchant, les systèmes commencent tard sur l’horloge des 24 secondes, le mouvement des joueurs et de la balle est limitée, et les possessions finissent souvent par un-contre-un forcé. Dans ce marasme, on trouve cependant des fulgurances qui montrent le potentiel de son équipe. Ces passages partent souvent de la lecture du jeu de LeBron James. Que ce soit par son agressivité vers le cercle ou par des passes lasers, il permet aux Lakers de chercher les décalages, avec Russell Westbrook et Talen Horton-Tucker capables d’attaquer les « close outs ». Cette nuit, l’adresse de loin était là, alors qu’elle a souvent fui les Lakers cette saison.

– Jonathan Kuminga crève l’écran. De nouveau titulaire au poste 4, il a débuté la rencontre sur LeBron James et le rookie a répondu présent. Il a accepté le défi défensif en contestant de nombreux lay-ups de la star des Lakers en un-contre-un mais il s’est également montré précieux en aide et au rebond. De l’autre côté, il a continué de profiter de ses avantages physiques pour attaquer le cercle des Lakers sans relâche mais avec un certaine justesse. Il a alterné les drives et les coupes pour terminer plusieurs possessions de qualité. Plus les matchs s’enchainent, plus l’ailier des Warriors engrange de la confiance et de l’expérience pour effacer les erreurs qui limitaient son temps de jeu lors des premiers mois de la saison.

– Capitaine Klay à la rescousse. Avec le momentum du côté d’Austin Reaves et des Lakers en dernier quart-temps, Klay Thompson, dont le père Mychal a joué pour les Lakers, a pris le match à son compte pour réveiller son équipe. Contré par Reaves, il est passé en mode gladiateur pour ramener les Warriors et les mettre devant. Il a marqué 16 des 22 points de son équipe en dernier quart-temps à 60% aux tirs, dont 3 tirs primés décisifs lors des quatre dernières minutes. Sans son adresse et son intensité, les Warriors filaient tout droit vers une troisième défaite de suite.

TOPS/FLOPS

✅ Klay Thompson. Le « Splash Brother » a marqué 16 de ses 33 points en dernier quart temps pour permettre aux Warriors d’éviter une troisième défaite de suite. C’est la première fois depuis le Game 6 des Finals 2019 qu’il marque plus de 30 points.

✅ LeBron James. Le King a de nouveau été omniprésent cette nuit, posant son empreinte sur le match et terminant au portes d’un triple double (26 points, 15 rebonds, 8 passes), un record historique, mais il a été maladroit (9/27) et a plié sur la lignes des lancers au moment d’envoyer les deux équipes en prolongation.

✅ Le banc des Lakers. Le trio Talen Horton-Tucker (17 points, 7 rebonds) – Austin Reaves (13 points) – Malik Monk (12 points) a été déterminant pour permettre aux Lakers de pousser les Warriors dans leur dernier retranchement. Si Horton-Tucker et Monk ont fait le travail en attaque, Austin Reaves s’est transformé en Alex Caruso, multipliant les actions d’éclat des deux côtés du terrain, notamment en dernier quart temps.

✅ Jonathan Kuminga. Le rookie a marqué dix points ou plus lors pour la sixième fois de suite, terminant la rencontre avec 18 points et 9 rebonds. Il continue de se créer un rôle dans la rotation de Steve Kerr.

⛔ Anthony Davis. Le pivot des Lakers a été utile dans la protection du cercle (3 contres) mais il a été timide offensivement. Il n’a jamais réglé la mire et a terminé avec 16 points à 5 sur 13 aux tirs.

⛔ Stephen Curry. Le double MVP a encore été maladroit, terminant la rencontre avec 24 points à 1/8 à trois points. C’est lui qui a fait faute sur LeBron James dans les dernières secondes pour donner une ultime chance aux Lakers d’envoyer le match en prolongations. Il a tout de même délivré 8 passes décisives.

⛔ Le banc des Warriors. Les remplaçants de Golden State n’ont marqué que 20 points et ont été dominé par le banc des Lakers, tant dans l’impact que dans l’engagement.

L’ACTION DU MATCH

Avec un peu moins de sept minutes à jouer en troisième quart temps et grâce à un 3-points à 45 degrés, LeBron James a dépassé Kareem Abdul-Jabbar comme meilleur marqueur de l’histoire de la NBA, saison régulière et playoffs inclus. KAJ avait inscrit 44 149 points, et James est désormais premier avec 44 157. Il faudra attendre la saison prochaine, si le King reste en bonne santé, pour le voir dépasser le pivot des Lakers au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire de la saison régulière.

LA SUITE

Golden State (42-15) : les Warriors se déplacent à Los Angeles lundi pour faire face aux Clippers

Los Angeles (26-31) : les Lakers bénéficient de plusieurs jours de repos avant de recevoir le Jazz mercredi