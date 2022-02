John Collins absent au moins jusqu’au All-Star Break

Non content d’avoir été corrigé par les Spurs à domicile, Atlanta a également perdu John Collins en cours de match. L’intérieur, qui se plaignait du talon, a passé des IRM hier pour évaluer la nature de sa blessure et la durée de son indisponibilité. Le verdict est rapidement tombé : John Collins souffre d’une élongation d’un tendon et il va donc être mis au repos et sous traitement jusqu’au All-Star Break.

Dans son communiqué, la franchise de Georgie précise que son cas sera réévalué après cette date.

John Collins manquera donc au moins les trois prochains matchs des Hawks, prévus face aux Celtics, aux Cavaliers et au Magic. Atlanta reprendra ensuite le 24 février, du côté de Chicago.