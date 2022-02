Kevin Durant de retour sur les terrains… d’entraînement

« Il est sur le terrain, à prendre ses tirs, à travailler sur certaines choses, il a l’air vraiment bien. Il doit encore passer un peu de temps avant de franchir le cap, mais c’est vraiment positif ».

En ces temps difficiles, puisque Brooklyn reste sur une série de onze revers, le retour proche de Kevin Durant à la compétition redonne un peu de baume au cœur à Steve Nash.

Au moment de sa blessure de Kevin Durant suite à un choc avec Bruce Brown, son absence avait été estimé autour de quatre à six semaines. On y arrive donc tout doucement et KD se rapproche donc du bout du tunnel.

« Il est sur les terrains depuis une semaine environ. Maintenant il en est à prendre ses tirs à ses spots afin d’arriver progressivement à des mouvements plus dynamiques. Ça fait partie de son processus de rééducation et il s’en sort très bien », a ajouté le coach de Brooklyn.

Faire le dos rond en attendant que tout le monde soit dispo

En plus de devoir affronter une situation délicate avec cette mauvaise série, les Nets se retrouvent particulièrement amoindris à l’instant T, entre les blessures et les indisponibilités des trois recrues arrivées en échange de James Harden. Au-delà du cas Ben Simmons, Seth Curry et Andre Drummond n’ont effectivement pas encore été autorisés à jouer. Leurs premiers pas avec Brooklyn devraient se faire lundi face aux Kings.

Steve Nash a également donné des nouvelles de LaMarcus Aldridge, qui se remet actuellement d’une entorse de la cheville, contractée le 29 janvier dernier face aux Warriors et dont le retour serait imminent. «Je pense que c’est plus une question de jours que de semaines », a-t-il indiqué.

Il devra donc continuer à faire le dos rond encore quelques temps avant de bénéficier de la pleine puissance de son groupe. Andre Drummond croit en tout cas dur comme fer au potentiel de cette équipe pour aller chercher le titre.

« On a un excellent roster. Lorsque tout le monde sera en bonne santé et capable de jouer tous ensemble, je pense que nous serons effrayants dans la dernière ligne droite des playoffs. Est-ce que je pense que cette équipe est une équipe taillée pour le titre ? Absolument », a lancé le pivot. « Avec le groupe de gars que nous avons ici, on est plus que capables de le faire, et je ne vois pas pourquoi on n’y arriverait pas ».