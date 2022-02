Jamal Murray et Michael Porter Jr rétablis avant les playoffs ?

« Dans un futur pas si lointain« . C’est l’expression employée par Tim Connelly, le président des Nuggets, lorsqu’il a été questionné vendredi sur la disponibilité de Jamal Murray et de Michael Porter Jr. : « Cela dépend d’eux… On va dans un futur pas si lointain les autoriser à jouer, et ils devront déterminer s’ils sont prêts et quand« .

Ce serait évidemment deux « recrues » de choix pour Denver pour attaquer la dernière ligne droite, et selon le Denver Post, les deux devraient pouvoir rejouer avant la fin de la saison régulière. On peut donc s’attendre à ce qu’ils soient en tenue fin mars, début avril, mais le quotidien rappelle que leurs blessures et leurs convalescences sont différentes, mais aussi que Porter Jr. est un habitué des opérations, plus particulièrement au dos. Le jeune ailier des Nuggets devrait donc mieux gérer cette reprise car il est déjà passé par là, et il connaît déjà les sensations d’une reprise.

« Nous ne pourrions pas être plus heureux au niveau de sa situation que ce soit à propos de sa récupération et de sa progression pour rejouer » a déclaré son agent Mark Bartelstein. « Il est impatient de rejouer, mais on doit cocher toutes les cases d’abord. On ne pouvait pas imaginer meilleure situation pour lui. »

Pour Murray, c’est une inconnue, et le Denver Post insiste sur le côté mental de ce retour à la compétition. La direction l’a déjà prévenu qu’elle était prête à attendre la saison prochaine, et que c’est Murray, lorsqu’il se sentira à l’aise, qui donnera le feu vert.

Preuve que les Nuggets envisagent sérieusement leur retour, ils n’ont pas été aussi agressifs que prévu lors de la « trade deadline » car ils ne voulaient pas récupérer des joueurs qui auraient pu freiner la reprise de leurs deux joueurs vedettes.