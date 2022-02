Patty Mills, soutien numéro un de son compatriote Ben Simmons

Ces dernières années, Patty Mills n’avait pas manqué de faire des appels de pied en direction de Ben Simmons, pour que ce dernier le rejoigne avec la sélection australienne. Pour la première fois de leur carrière, les deux hommes vont partager le même maillot. Ce ne sera pas celui des Boomers, mais celui des Nets.

Malgré la différence d’âge – 25 ans pour l’ancien joueur des 76ers contre 33 pour l’ex-remplaçant des Spurs – ils se connaissent depuis de nombreuses années. Patty Mills raconte par exemple avoir été très proche de sa famille et lui depuis son enfance. « Je l’ai vu grandir non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Alors oui, cela remonte à pas mal de temps », se souvient le shooteur, passé comme son homologue par l’Institut australien des sports.

En débarquant à Brooklyn, après avoir été échangé pour James Harden, le gaucher retrouve ainsi un « allié » de longue date, qui se tient prêt si les critiques (re)surgissent après ses longs mois d’absence liés à sa brouille avec Doc Rivers, Joel Embiid et les 76ers.

Trois « Australiens » à l’arrière

« J’assure ses arrières, promet Patty Mills, dont le coéquipier passera par une remise à niveau physique prévue par Steve Nash. Je l’ai toujours soutenu, et j’ai maintenant l’opportunité d’être avec lui. Je l’ai soutenu de loin et j’aurais aimé être avec lui plus tôt dans sa carrière. Je suis heureux de pouvoir être avec lui par rapport à ça et de l’aider de tous les moyens nécessaires. »

À Brooklyn, Ben Simmons sera associé à un autre joueur qui a tardé à retrouver les parquets cette saison, pour d’autres raisons, en la personne de Kyrie Irving, natif de Melbourne.

« Il est vraiment un bon endroit aujourd’hui, estime Patty Mills. Je lui parle beaucoup ces derniers temps pour voir ce qu’il fait pour se tenir prêt, physiquement et techniquement. C’était positif pour moi de voir et de sentir où il en est. De ce point de vue, c’est une personne qui a vraiment faim et qui a hâte de rejouer au basket, surtout avec notre groupe. » Les 76ers sont sans doute ravis de l’apprendre…