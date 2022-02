Russell Westbrook a mal au dos à rester sur le banc…

C’est la meilleure excuse de l’année ! Elle est signée Russell Westbrook. Absent face aux Blazers en raison de douleurs au dos, le meneur vedette des Lakers a mis ça sur le compte de ses récents passages prolongés sur le banc. Face aux Knicks puis aux Bucks, Frank Vogel avait préféré se passer de lui dans le « money time », et même carrément pendant tout un quart-temps, et pour Westbrook, c’est la cause de son mal de dos…

« Ça va, ça vient… Je ne suis pas habitué à rester assis pendant de longues séquences, puis à me lever, et de suite à être en action. Cela me tire un peu, et l’autre jour, au réveil, c’était une vraie raideur » explique-t-il très sérieusement. « Pour moi, cela vient d’autres endroits de mon corps, peut-être de mes hanches et d’autres choses, et je veux donc m’assurer que je fais tout le nécessaire pour rester en bonne santé et être au mieux pour mes coéquipiers quand je suis sur le terrain. »

Vous aurez compris, Frank Vogel n’a pas d’autre choix : s’il ne veut pas que Russell Westbrook souffre du dos, il doit le laisser sur le terrain. D’ailleurs, l’ancien MVP avait expliqué que les chiffres prouveraient qu’il a sa place sur le terrain pour jouer les fins de match.

On suivra donc de près la rencontre de samedi face aux Warriors. A priori, le meneur des Lakers sera en tenue.

« Tout va bien, tout va bien… On verra comment je me sens dans la matinée, pour vérifier que je suis prêt à jouer. Mais au quotidien, en ce moment, il faut que je fasse en sorte que tout bouge comme je le souhaite, et que je sois certain de pouvoir faire les mouvements dont j’ai besoin pour être capable de jouer samedi soir. »