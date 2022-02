Russell Westbrook prend les sifflets comme « une marque de respect »

Après être resté assis dans le prolongation face aux Knicks, Russell Westbrook n’est cette fois pas entré dans le 4e quart-temps face aux Bucks. Une fois de plus sifflé par la Crypto.com Arena, le meneur des Lakers termine la partie à 3 sur 11 aux tirs, avec quatre balles perdues, et il se marre lorsqu’on l’interroge sur ces sifflets.

« C’est une marque de respect » répond-il. « Mon état d’esprit et ma façon de jouer ne sont pas basés sur d’éventuels sifflets. J’ai la chance d’avoir une plateforme que je peux utiliser pour faire ce que j’ai envie et d’autres choses, et je continuerai de le faire. Peu importe qu’on me siffle ou qu’on m’encourage. Vous pouvez vous en prendre à moi. Vous pouvez me siffler. Cela n’a pas vraiment d’importance. Le plus important, c’est que je puisse continuer d’utiliser ce don pour jouer au basket, et d’utiliser ma plateforme pour aider les gens dans le monde. »

Tout sourire, Russell Westbrook explique ensuite que son bonheur, c’est d’emmener ses enfants à l’école, de voir ses parents, et que tout ce qui passe sur un terrain est secondaire. « Le basket n’est qu’une petite partie de nos vies. J’aime ça, je m’éclate, et je veux jouer au plus haut niveau, mais ce n’est pas une fin en soi. Il y a des choses plus importantes que le basket. »

Un journaliste l’interroge ensuite sur cette scène, dans le 4e quart-temps, où on le voit réconforter LeBron James et Anthony Davis. Les deux ont la tête baissée, assommés par cette lourde défaite.

« Je venais les encourager. Je leur disais de garder la tête haute, de continuer à se donner à fond » répond Russell Westbrook. « Je leur ai dit que j’aurais aimé les aider, mais que malheureusement je n’étais pas sur le terrain pour le faire. Ce n’était pas ma décision… »

Justement, à propos de ce choix de Frank Vogel de le laisser sur le banc, y a-t-il des discussions ?

« Je n’ai pas besoin qu’il m’explique. Quelle que soit sa décision, je dois faire mon boulot, garder un état d’esprit positif et encourager mes coéquipiers. Je ne me suis pas fixé une ligne de stats pour être dans le cinq de départ ou dans le cinq qui termine les matches. Je pense mériter de finir les matches. Les chiffres parleront d’eux-mêmes. Comme je l’ai déjà dit, cela ne dépend pas de moi. Ce n’est pas ma décision. C’est la décision du coach, et le staff a estimé que c’était ce qu’il y avait de mieux à faire ».

Néanmoins, le meneur assure qu’il ne devrait pas avoir à prouver qu’il doit jouer en fin de match.

« Pour être honnête, je ne devrais pas avoir à atteindre des objectifs particuliers. J’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup de respect pour le jeu. J’ai gagné le droit de finir les matchs. »