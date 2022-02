Avec son effectif inchangé, Frank Vogel ressent une « très bonne énergie » chez les Lakers

« Notre énergie collective n’est pas à la hauteur en ce moment. » Ainsi s’exprimait Frank Vogel en début de semaine, à l’issue de la lourde défaite des Lakers à domicile face aux Bucks. Le lendemain, les Californiens s’inclinaient sur le parquet des Blazers, une défaite qui avait laissé Magic Johnson « sans voix ». Arrivait enfin la redoutée « trade deadline » durant laquelle, à l’instar de sept autres équipes de la ligue, ils n’ont finalement pas bougé.

L’état des troupes après cette semaine haute en couleurs ? « C’est un jour nouveau, décrit Frank Vogel, repris par ESPN, après l’entraînement d’hier. Le groupe a montré une belle énergie aujourd’hui. À la fois lors de la session vidéo et à l’entraînement. Je pense qu’il y a juste une énergie naturelle dans notre groupe pour repartir à zéro, sachant que la date limite des transferts est passée. C’est le groupe qu’on a monté pour commencer l’année. C’est un groupe en lequel on croit. »

Même si Rob Pelinka a indiqué que les Lakers allaient être attentifs aux situations de « buyout », susceptibles de faire évoluer l’effectif par petites touches, les joueurs actuels devraient avoir l’esprit plus « tranquille », maintenant qu’ils sont assurés de rester au sein du groupe.

« Avec cette échéance passée et un état d’esprit revigoré aujourd’hui, le groupe a une très bonne énergie pour aller essayer de gagner le prochain match et de croire en ce qu’on peut faire cette année », veut encore positiver le coach de l’équipe.

Se relancer avant le « All-Star break » ?

Son optimisme ne doit pas faire oublier le marasme collectif actuel, et l’idée que les Lakers, malgré leur immobilisme final, ont bien tenté d’activer des pistes, notamment pour mettre un terme à l’expérience Russell Westbrook à Los Angeles. Rob Pelinka assuraient qu’ils s’étaient montrés « agressifs dans de nombreuses discussions ».

ESPN rapporte d’ailleurs que LeBron James et Anthony Davis n’ont pas eu de conversation avec leur président sur le fait de ne pas effectuer d’échanges.

« Vous ne pouvez pas forcer une autre équipe à se présenter avec un deal qui rendra votre équipe meilleure (…). Comme je l’ai fait dans le passé, j’ai eu des conversations avec LeBron et Anthony à ce sujet et je dirais que la décision a été unanime », affichait le dirigeant des Lakers, souhaitant montrer que ses joueurs majeurs et lui avançaient dans la même direction.

Avec 26 matches à jouer, les Californiens n’ont désormais plus le temps de regarder en arrière. Le « All-Star break » arrive dans une semaine et les Lakers auraient la très bonne idée de remporter leurs deux prochains matches pour repartir dans la bonne direction avant cette pause. Il faudra toutefois batailler sur le parquet des Warriors la nuit prochaine, avant de recevoir le Jazz quatre jours plus tard…