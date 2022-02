Aux Lakers, on ne change pas une équipe qui perd

Envisager un gros changement à mi-saison ne faisait clairement pas partie du plan initial en début d’exercice. Mais la situation actuelle des Lakers, désormais neuvièmes de la conférence Ouest, faisait de la franchise californienne un candidat plus que légitime pour être actif sur cette « trade deadline ». Il n’en a rien été.

Le « front office » dirigé par Rob Pelinka a pourtant essayé de renforcer l’équipe, en mettant notamment Russell Westbrook dans la balance. Chris Haynes a par exemple cité la proposition des Rockets, d’offrir John Wall contre le meneur et un premier tour de Draft, finalement refusée par les Lakers. Rob Pelinka a donc été invité à débriefer sur ce qui ressemble à un statu quo globalement forcé.

LeBron et Melo consultés

« Nous avons été agressifs dans de nombreuses discussions pour essayer d’améliorer cette équipe. Nous voulons toujours mettre cette équipe dans la meilleure position pour gagner un titre mais nous n’avons pas trouvé d’accord qui aurait permis d’avoir un effet positif net pour le succès à court terme et à long terme de l’équipe. Et ce sont deux choses que nous prenons en compte », a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas forcer une autre équipe à se présenter avec un deal qui rendra votre équipe meilleure (…). Comme je l’ai fait dans le passé, j’ai eu des conversations avec LeBron James et Carmelo Anthony à ce sujet et je dirais que la décision a été unanime. Et c’est tout ce qui compte. »

Le président des Lakers se retrouve désormais dans une situation délicate puisqu’après avoir tenté de faire bouger les lignes de son effectif, il va devoir appuyer sur l’union sacrée entre les joueurs et le staff.

« Si vous n’avez pas de succès ou que vous traversez une période difficile, vous devez vous regarder dans le miroir, travailler plus dur et faire du mieux possible », a-t-il ajouté. « Et je pense que c’est le cas de chacun d’entre nous. Que ce soit moi, un coach ou un joueur : se regarder dans le miroir, être meilleur, jouer plus dur, se soucier davantage du gars à côté de soi. Ce sont toutes des choses que nous pouvons faire ».

À sa décharge, le bilan des Lakers a également été plombé par les blessures. Et les motifs d’espoir sont bien présents, même s’ils sont maigres, puisque sur les 18 fois où le trio Westbrook-James-Davis a été aligné, les Lakers affichent un bilan tout juste positif : 10 victoires – 8 défaites.

Le marché des « buyout », une autre option

Reste le cas Westbrook, que les Lakers vont devoir tenter de sortir du trou. L’opération sauvetage a donc débuté dès la clôture de la « trade deadline » pour le dirigeant californien, entre gant de velours et main de fer…

« J’ai eu plusieurs conversations avec Russ depuis que nous l’avons acquis dans le trade et je les ai vraiment appréciées. Comme tout le monde le sait, Russ est une personne au grand cœur. Il veut gagner. Et il sait que nous, avec des joueurs aussi performants et influents sur le terrain que le sont Anthony et LeBron, ça va nécessiter des sacrifices dans son jeu et sa façon de jouer ».

Rob Pelinka a également indiqué que les Lakers allaient être attentifs aux potentielles situations de « buyout ». S’ils parvenaient à se renforcer de cette façon, ils devraient alors se libérer d’un contrat puisque le roster est actuellement complet, avec 15 joueurs présents dans l’effectif à Los Angeles.