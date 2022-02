Les Pelicans toujours dans le flou sur la rééducation de Zion Williamson

L’arrivée récente de C.J. McCollum à New Orleans est très, très intéressante sur le papier, puisque l’arrière peut former un sacré trio avec Brandon Ingram et Zion Williamson. On parle au conditionnel, car pour l’instant, cela va rester un duo entre l’ancien arrière de Portland et l’ailier des Pelicans.

L’intérieur, lui, continue sa rééducation suite à son opération du pied l’été dernier. Deux mois après une injection pour aider son pied à cicatriser, et quelques semaines après son départ dans l’Oregon, le All-Star en 2020/2021 n’est toujours pas proche d’un retour.

« Je n’ai pas assez d’informations », concède même David Griffin, le vice-président de la franchise, pour le Times-Picayune. « On espère qu’en fin de semaine prochaine ou au début de celle d’après, on aura des examens et de meilleures informations. »

La situation est donc encore très floue en Louisiane. Le dirigeant a précisé que le GM de la franchise, Trajan Langdon, avait passé du temps avec l’ancienne star de Duke le week-end dernier.

Zion Williamson aurait d’ailleurs accueilli « très positivement » l’arrivée de CJ McCollum. « Il a échangé avec Trajan. Il est extrêmement frustré de ne pas être disponible en ce moment, pour être avec lui », explique tout de même David Griffin.