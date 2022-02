Pas de Myles Turner avant la deuxième partie de saison

Ce n’était pas la plus forte probabilité mais finalement, la « trade deadline » désormais dépassée, Myles Turner est toujours dans l’Indiana. Néanmoins, il va falloir encore patienter avant de le voir avec ses nouveaux coéquipiers.

Victime d’une fracture de stress au niveau du pied gauche mi-janvier, il ne reviendra pas avant le All-Star Game.

« Il continue de faire des progrès, mais ne jouera pas avant la coupure », a confirmé Rick Carlisle à l’Indy Star, qui avait pourtant annoncé il y a deux semaines qu’il reviendrait très vite. « Son retour interviendra après le All-Star Game. Il a eu quelques douleurs, mais ça n’a jamais été sévère. Beaucoup ont disparu, il est de retour sur les parquets et fait de plus en plus de choses chaque jour. »

Les Pacers ont encore quatre matches à jouer avant le break, puis ils entameront la seconde partie de la saison dans deux semaines, le 25 février, avec la réception d’Oklahoma City. En attendant, c’est Jalen Smith, arrivé de Phoenix, qui va épauler Giga Bitadze et peut-être Tristan Thompson, s’il reste aux Pacers.