De bonnes nouvelles pour Myles Turner et T.J. Warren

Il y a dix jours, on apprenait que Myles Turner souffrait d’une fracture de stress au niveau du pied gauche. Il allait rester au moins deux semaines à l’infirmerie et visiblement, le timing sera respecté et on devrait rapidement le revoir sur les parquets, d’après les dires de Rick Carlisle.

« Myles a passé un nouvel examen et c’est une bonne nouvelle », annonce le coach des Pacers à l’Indy Star. « Les médecins ont vu ce qu’ils voulaient voir et c’est ce qui était prévu : une blessure de court terme. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais il progresse. Sa douleur diminue considérablement et il commence à augmenter sa charge de travail. Il va revenir très vite. »

Reste à savoir sous quel maillot puisqu’on sait que le pivot d’Indiana est régulièrement cité dans les rumeurs de transfert. La date limite pour les échanges se rapproche, c’est le 10 février prochain, soit dans deux semaines.

Autre bonne nouvelle pour les Pacers : T.J. Warren progresse enfin et se rapproche d’un retour. Pour rappel, l’arrière/ailier a été opéré du pied gauche en janvier 2021. Un an après, il faudra encore patienter au moins quelques semaines avant qu’il ne retrouve le chemin des parquets.

« Il joue en un-contre-un désormais, ce qui est un gros pas en avant », confirme Rick Carlisle. « Il a simplement besoin d’évoluer à un certain rythme pour que ça se passe comme cela doit se passer. »

Enfin, dernière information du côté de l’infirmerie des Pacers avec Domantas Sabonis qui va faire son retour. Le Lituanien, touché à la cheville gauche, avait manqué les quatre derniers matches. Il s’est entraîné jeudi et on pourrait, si tout va bien, le revoir ce vendredi soir à Oklahoma City.