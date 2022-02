Pat Connaughton absent entre trois et cinq semaines ?

Quelques heures seulement après avoir envoyé Donte DiVincenzo à Sacramento, et Rodney Hood aux Clippers, voilà que Pat Connaughton se blesse à la main droite, au quatrième métacarpe durant la défaite face aux Suns.

Milwaukee avait trop d’ailiers et d’arrières et pas assez d’intérieurs, ce qui les a poussé à faire venir Serge Ibaka, mais après ce coup du sort sur Pat Connaughton, les Bucks sont désormais bien démunis sur leurs lignes arrières…

« On essaye de savoir qui il doit voir ensuite, quelle est la prochaine étape pour lui », expliquait Mike Budenholzer sur ESPN. « C’est évidemment malheureux, mais on espère qu’il va pouvoir revenir [cette saison]. On ne sait pas encore quand, on va voir. »

Il faut dire qu’avec 10 points de moyenne en 27 minutes de temps de jeu, un record en carrière pour lui, Pat Connaughton est un pion majeur dans la rotation des champions en titre. Surtout, à 41% à 3-points, il est un des snipers les plus précis de Milwaukee, qui a besoin d’étirer le jeu autour de Giannis Antetokounmpo.

« Il joue un rôle énorme et super important pour nous en étant titulaire de temps en temps », souligne Khris Middleton. « Il est simplement un de nos joueurs qui lie l’équipe des deux côtés du terrain. Ça va être difficile sans lui mais on espère qu’il reviendra assez vite. »

Aperçu avec une protection sur cette main droite touchée après le match, Pat Connaughton pourrait manquer entre trois et cinq semaines de compétition selon la rapidité de sa guérison. Une nouvelle embûche pour les Bucks !