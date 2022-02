Les Warriors restent loin du chaos de la « trade deadline »

Quelques heures après le chaos de la « trade deadline », avec notamment le trade de James Harden à Philadelphie contre Ben Simmons, le Chase Center faisait lui office d’havre de paix. Les Warriors et les Knicks, leur adversaire du soir, faisaient en effet partie des équipes restées muettes lors des derniers jours avant la date butoir des transferts.

Si la franchise de New York fait cependant constamment les gros titres, les Warriors restent eux loin des feuilletons mélodramatiques liées à certaines franchises et certaines stars.

Bob Myers, Steve Kerr et les cadres de l’équipe comprennent la valeur de la continuité qui a bercé leur franchise depuis l’éclosion de leur « Big Three ». Évidemment l’arrivée puis le départ de Kevin Durant a chamboulé l’effectif, et Bob Myers avait carte blanche pour aller chercher Andrew Wiggins il y a deux ans, mais à travers les années, l’ossature de Golden State est restée globalement identique.

« Il y a un certain ordre, une grande cohésion que ce soit dans leur staff, chez les dirigeants, et avec leurs cadres, » témoignait Tom Thibodeau avant la rencontre. Avant de prendre la direction des Knicks, le technicien avait passé plusieurs semaines du côté d’Oakland pour assister à plusieurs entrainements des Warriors. « Ils font les choses d’une façon unique et ils ont connu des résultats probants. C’était fascinant de le voir de l’intérieur. »

Les problèmes au rebond réglés en interne ?

Les personnalités de Stephen Curry, Draymond Green et Klay Thompson et leur succès y est forcément pour beaucoup. Cette continuité a permis aux Warriors, à l’instar des Spurs de Tim Duncan et Gregg Popovich, d’établir une culture qui a transcendé les obstacles des dernières saisons, pour rebondir finalement très vite.

« C’est ce qui m’avait vraiment impressionné durant cette période » explique d’ailleurs Tom Thibodeau. « Ils avaient tellement de blessures et d’absences mais l’état d’esprit au sein de la franchise était le même qu’avant. »

Ce contexte favorise également l’éclosion d’Andrew Wiggins dans un rôle de défenseur et de troisième option défensive efficace, ou de développement de « role players » comme Gary Payton II, et de jeunes joueurs comme Jordan Poole. Malgré l’envie de certains de voir les Warriors ajouter un intérieur avant cette « trade deadline », Golden State continue de faire confiance à son groupe.

« Nous sommes satisfaits de notre effectif et nous avons d’aller de l’avant avec l’incertitude de la deadline derrière nous, » expliquait un Steve Kerr très diplomate. Klay Thompson se voulait lui plus convaincant, en faisant surtout référence aux retours imminents de Draymond Green et James Wiseman.

« Draymond est un rebondeur féroce, et je pense que les gens oublient que Wiseman va revenir et qu’il va énormément nous aider au rebond. »

Propos recueillis à San Francisco.