Joe Ingles, un au revoir au Jazz plutôt qu’un adieu ?

« Affaire à suivre… », a posté de manière sibylline Rudy Gobert, en réponse au message d’au revoir de Joe Ingles. L’Australien, dont la saison était terminée suite à sa rupture d’un ligament croisé du genou, vient d’être envoyé aux Blazers, en échange de Nickeil Alexander-Walker.

« C’est douloureux aujourd’hui… Je savais que c’était possible mais je ne voulais pas y croire », a réagi sur Twitter l’ailier, dont la femme Renae a également fait part de sa tristesse de quitter l’Utah. « Nous avons eu la chance de nous sentir chez nous ici pendant huit ans ! J’ai encore beaucoup de choses à dire, mais je vais prendre une bière et me détendre avec de bons amis », a voulu relativiser le joueur de 34 ans, arrivé au club en 2014.

Il a terminé sur un message d’encouragement en direction de ses coéquipiers : « Allez chercher la victoire les gars ! Je serai toujours en train de regarder. »

Avec son départ, une page se tourne dans l’Utah puisque le gaucher a été l’un des cadres du Jazz de l’ère Quin Snyder, qui reste sur cinq qualifications consécutives en playoffs, terminées trois fois en demi-finale de conférence.

« Aujourd’hui est un jour difficile par rapport à Joe. Je ne peux pas vraiment exprimer ce qu’il a représenté pour la franchise et moi personnellement », a formulé le technicien du Jazz, tandis que Donovan Mitchell rappelait qu’il n’avait jamais évolué sans Joe Ingles dans l’effectif depuis son arrivée en NBA.

Malgré cette émotion collective, l’histoire entre le joueur non-drafté et sa franchise de toujours n’est peut-être pas tout à fait terminée, comme l’a suggéré le pivot français. Il y a quelques jours, The Deseret News a en effet rapporté que le vétéran ne fermait pas la porte à un retour dans l’Utah dans le futur. Des options seraient toujours sur la table pour qu’il reste associé à la franchise, y compris sans être joueur.

« Cette blessure me met évidemment un peu des bâtons dans les roues, mais j’ai de bonnes relations avec le Jazz, les dirigeants et le coach », avait affiché l’intéressé, quelques jours après sa blessure, en insistant : « J’aime toujours jouer, et je veux jouer en NBA. Je ne vais pas essayer de jouer ailleurs. »

On rappelle que le joueur arrive à la fin de son contrat (12 millions de dollars cette saison) et sera libre de signer où bon lui semble à la prochaine intersaison.