Joe Ingles a conscience qu’il pourrait servir de monnaie d’échange

Comme Ricky Rubio, Joe Ingles est en fin de contrat, et comme Ricky Rubio, l’ailier australien ne rejouera pas avant l’année prochaine. La faute à une rupture d’un ligament croisé du genou gauche, et à 34 ans, certains craignent que cette grave blessure ne l’oblige à tirer un trait sur sa carrière. Mais il prévient qu’il n’en est pas question !

« Clairement, cela ne fait aucun doute » prévient-il sur ESPN. « Je sais que tout le monde dit sans doute ça quand il leur arrive la même chose. Quelques jours après ma blessure, certains pensent peut-être que je suis fou, mais regardez tous les gens qui en sont passés par là. En fait, l’IRM était une petite victoire car ça ne concernait que le ligament croisé antérieur. J’aime toujours jouer, et je veux jouer en NBA. Je ne vais pas essayer de jouer ailleurs. Mes objectifs n’ont pas changé. Évidemment, une petite montagne est venue se placer au milieu, mais je dois passer outre pour atteindre mon objectif. J’ai une grande confiance dans mon éthique de travail et dans la recherche de perfection de ma femme. Je suis très, très confiant. »

« Cette blessure me met évidemment un peu des bâtons dans les roues »

Pour Joe Ingles, cela aurait donc pu être pire avec un ménisque touché ou un autre ligament. Ce qui le rend aussi optimiste, c’est le fait qu’il n’a jamais été un joueur athlétique, et son jeu n’a jamais été basé sur ça. En clair, même s’il perd en vitesse et en explosivité, ça ne se verra pas trop…

« On en a rigolé » reconnaît-il. « Mon jeu n’a jamais été basé sur les qualités athlétiques, à jouer au-dessus du cercle, ou des choses comme ça. Je ne minimise pas cette opération et la rééducation, mais tout le monde en NBA sait comment je joue et ce que je peux faire. »

À ESPN, l’ailier du Jazz révèle qu’il n’avait pas souffert d’une grave blessure depuis l’âge de 15 ans. À une époque, il était même le « Iron man » de la NBA avec près de 400 matches joués d’affilée. Désormais, il faut penser à l’après blessure, et il ne sera peut-être plus au Jazz. D’autant que son nom circulait dans les rumeurs avant sa blessure, et qu’il pourrait même encore servir de monnaie d’échange. Comme Ricky Rubio du côté de Cleveland.

« Si je permets de recevoir quelqu’un en retour qui nous permette de mettre un coup d’accélérateur en fin de saison, je le comprends » poursuit-il. « Je ne vais pas me mettre dans un coin, à être aigri et amer. J’ai bâti mes huit années ici en me donnant à fond, dans la communauté et tout ça, mais je suis très conscient de l’aspect business et le reste. Je suis déjà très chanceux d’avoir été ici aussi longtemps. Cette blessure me met évidemment un peu des bâtons dans les roues, mais j’ai de bonnes relations avec le Jazz, les dirigeants et le coach. J’ai le meilleur agent [Mark Bartelstein] de la ligue. Ce sont des discussions très fluides et ouvertes. »