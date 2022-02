Une Zoom Freak 3 aux accents « marbrés »

Tout récemment passée au crible par BasketUSA, la Zoom Freak 3 va d’ailleurs bénéficier de quelques nouveaux coloris en 2022, dont ce modèle blanc cassé doté de pointes de vert sur les logos présents sur la languette ou sur les contours du « Swoosh » inversé, en noir.

On note également des touches de bleu, et donc ces accents « marbrés » sur le strap et la bande figurant sur la semelle intermédiaire.

Ce coloris sera disponible en toute tailles, pour 120 dollars en taille adultes. Reste à connaître sa date de sortie officielle, toujours malmenée par les retards de production et d’approvisionnement dus à la crise du Covid-19.

(Via SneakerNews)

—

