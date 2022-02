Pas de Kendrick Nunn avant mars

Recrue intéressante des Lakers lors de la dernière intersaison, après ses deux années à Miami, Kendrick Nunn se fait encore attendre à Los Angeles. Touché au genou droit en octobre, il n’a en effet toujours pas joué sous les couleurs des Lakers en saison régulière.

Une contusion osseuse le plombe depuis maintenant presque quatre mois et ça va encore durer quelques semaines. Frank Vogel a en effet expliqué qu’il était très probable que l’arrière ne rejoue pas avant le mois de mars.

« Mais on est toujours optimiste sur le fait qu’il va jouer pour nous cette saison », a ajouté le coach des Californiens, cité dans l’Orange County Registrer, sans écarter non plus une saison blanche. « Tout est possible, mais on espère le voir avec nous cette année. »

Outre celle de son état de santé, une autre question concerne l’avenir de Kendrick Nunn : reviendra-t-il aux Lakers ? Les champions 2020 vont sûrement tenter d’améliorer leur effectif d’ici les dernières heures du marché des transferts et son contrat pourrait servir dans un échange d’après The Athletic.